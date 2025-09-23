Slušaj vest

Smešteno na 1600 metara nadmorske visine u nestvarnoj prirodnoj lepoti i samo na šest kilometara od centra Žabljaka, nalazi se etno-katun Durmitor. Trojica rođene braće iz porodice Karadžić želela su da ostanu na svojim imanjima i nisu poput mnogih iz ovog kraja otišli u veliki grad, uspešno se bave poljoprivredom i turizmom i dokazuju da je uspeh zagarantovan ako se vredno radi i dovoljno želi.

- Čitava porodica je uključena u posao, radimo složno sve poslove, mada svako ima i neka svoja zaduženja. Neko se više fokusira na poljoprivredu, drugi brat više radi sa konjima, ali svi radimo složno i to je ono što je najvažnije. Kad smo započinjali nismo se nadali ovakvom uspehu, ali sada u naše katune dolaze ljudi sa svih strana sveta. Ono što nas raduje, jeste da se uvek iznova vraćaju kod nas, kaže za RINU jedan od braće Aleksandar Karadžić.

1/8 Vidi galeriju Etno-katun na Durmitoru Foto: RINA

U njihovom domaćinstvu nema luksuza i svaki deo opravdava naziv etno-katun. Počeli su sa jednom kolibom, a onda su svoje smeštajne kapacitete bogatili novim autentičnim kolibama. Sve su građane ručno i isključivo od drveta, a od drugih materijala tu su još samo ekseri. Struja je uvedena tek pre par godina, a voda je i dalje ona čista i izvorska. Noćenje u ovim kolibama kreće se oko 15 eura po osobi, a gostima je dostupan restoran sa nacionalnom kuhinjom i jahanje po nestvarnim kajolicima.

- U našim kolibama imaju samo kreveti i prostor za garderobu. Na podu su stari ćilimi, a od ukrasa tu su samo stari alati. Kupatilo je zajednično. Iako možda zvuči čudno, ali stranci obožavaju upravo ovakav vid odmora gde je sve podređeno isključivo prirodi i daleko od užurbanog sveta čiji su svakodnevni deo. Svaki put kažu da se nigde nisu odmorili nego kao kod nas podno Durmitora u kolibi, dodaju Karadžići.

Etno-katun Foto: RINA

Njihov etno-katun stekao je i svetsku slavu, jer već dve godine gost im je najveći sportista svih vremena Novak Đoković koji je sa porodicom uživao u jahanju i druženju sa meštanima.

- Novak je zaista sjajan, divan je i dobar mladić. Velika nam je čast što voli da dođe kod nas, popio je rakiju, pričao sa meštanima, jahao konja Vranca. Svakako da nam njegova poseta mnogo znači, to nam je reklama kakvu smo samo mogli da poželimo, kažu vredni Durmitorci.

Gosti u njihov katun stižu sa svih strana sveta, a udarni period jeste letnja sezona koja traje u većini slučajeva od maja do kraja septmebra. Ove godine oboreni su rekordi posećenosti.

- Ovo je naša kuća, Durmitor je naš direktor i mi se upravljamo prema njemu. Zato i sve što smo ovde napravili je u skladu sa prirodom i od prirodnih materijala. Ljudi ovde kad dođu, potrudimo se takođe da se osećaju kao kod svoje kuće i to oni vide i cene i uvek se vraćaju. To nam je najbolji pokazatelj da radimo kako treba, kažu Karadžići.

U restoranu nacionalne kuhinje kralj trpeze je svakako durmiorske jagnje, spremljeno na domaći način, ali tu su i neaobilazni kačamak i priganice. Ono što je važno cene su i više nego pristojne i pristupačne za svačiji džep.