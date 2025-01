- Voćne pločice prodajemo pod imenom Optimus, a firma "Olgica tim" je dobila ime po mojoj mami Olgici, koja je osmislila recepturu za njih. Probali smo, u početku smo sve proizvodili ručno i to je polako krenulo. U međuvremenu smo kupili mašine i sada je proizvodnja mehanizovana, a imamo i novi dizajn pakovanja. To su potpuno prirodne pločice čiji je glavni sastojak urma. U njima nema veštačkih boja, aditiva i veštačkih šećera. Posne su, mogu da ih jedu i ljudi koji poste na vodi i deca od tri godine i stari do 99 godina - priča za Kurir Marko Jevtić.