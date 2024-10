Avio-kompanija "Vizer“ (Wizzair) je ovog leta na tržište plasirao prvu godišnju avio-pretplatu "Leti koliko god možeš“ (All you can fly).

Za one koji baš vole da putuju u sopstvenoj organizaciji i koji to čine često, pojava na tržištu godišnje pretplate za sve letove mađarske niskobudžetne avio-kompanije, koja pokriva destinacije širom Evrope, Bliskog Istoka, ali i Azije i severa Afrike, delovala je izuzetno primamljivo.

Vizer je letos na tržište plasirao godišnju pretplatnu kartu All you can fly, koja je do 15. avgusta mogla da se kupi za 500 evra, a potom po regularnoj ceni od 600 evra. Karta podrazumeva automatsko obnavljanje pretplate svake godine i omogućava bukiranje letova do bilo koje destinacije gde ta avio-kompanija leti, uz minimalnu doplatu od deset evra po letu. Svih 10.000 ponuđenih pretplata planulo je za nekoliko dana, a najavljeno ih je još.

No, da li je sve baš tako idealno kako na prvi pogled izgleda?

Glavna "caka" je u tome da letove možete rezervisati samo 72 sata unapred ili kraće. Znači, ukoliko u naredna tri dana nađete kartu za, primera radi, let iz Beograda do Rima, a potom iz Rima do Marakeša, moći ćete do Maroka da odete za samo 20 evra, ali se ne zna unapred da li ćete, kada to budete želeli, moći i da se vratite za iste pare.

Ne računajući to da karta podrazumeva samo mali ručni prtljag, rančić na koji su redovni putnici niskobudžetnih avio-kompanija već navikli, ono što je za putnike najveći problem jeste što prevoznik odlučuje za koje će destinacije i koliko karata pustiti u prodaju za pretplatnike. To znači da ćete za let za koji ste zainteresovani možda moći da kupite kartu po regularnoj ceni, ali vam to neće biti omogućeno za pretplatu koju ste platili.

Ako vam vreme i budžet dozvoljavaju da na odabranoj destinaciji ostanete unedogled, dokle god avio-kompanija ne pusti u prodaju kartu po povlašćenoj ceni, ili da produžite dalje ka nekoj novoj destinaciji gde je moguće, onda vam to neće biti problem. Ali, sva je prilika da ćete u jednom trenutku morati da kupite i poneku kartu po regularnoj ceni, preko ove, ili neke druge avio-kompanije.

A da ne biste zloupotrebljavali jeftine karte i na primer, kupovali rezervnu za neku drugu destinaciju, pa čekali da se možda pojavi i za onu koju želite, imate pravo samo dva puta da se ne pojavite na kupljenom letu, inače gubite pravo na pretplatu. I to je uslov koji je "Vizer“ postavio bukvalno par dana uoči važenja pretplate, prethodno je bilo moguće ne pojaviti se triput. Što znači da to morate čuvati baš za neku vanrednu situaciju.

Godišnja pretplata „Leti koliko god možeš“ namenjena je, pre svega, digitalnim nomadima, avanturistima koji putuju najčešće sami, kojima ne smeta da sa rančićem provedu noć na nekom aerodromu, a u putu i po nekoliko dana, kojima kod kuće deca ne očekuju da im mama (ili tata) svaki dan skuva ručak i kojima nije problem da se zadrže na nekoj destinaciji duže nego što su planirali. Pod uslovom da finansijski mogu da izdrže taj produženi boravak i za to, ukoliko je potrebno, imaju odgovarajuću vizu.

I što je najvažnije, onima koji uživaju u tom adrenalinu neizvesnosti gde li će ih odvesti put i šta li će im doneti novi dan.