Kinezi ponovo ulažu u Srbiju: Kruševac uskoro bogatiji za dva ogromna projekta, evo šta se gradi u saradnji sa stranim partnerima
Grad Kruševac će u saradnji sa partnerima iz Kine u narednom periodu dobiti savremen industrijski Naučno-tehnološki park (NTP) namenjen proizvodnji povrća, dok je paralelno u planu i izgradnja Data centra u tom gradu.
Kako se navodi, o realizaciji ovog projekta razgovarali su gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović i savetnik u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Zoran Tomić sa delegacijom iz kineske provincije Šandong. Delegaciju je predvodio direktor Centra za istraživanje kulture, turizma i međunarodnu razmenu Vang Čunšeng (Wang Chunsheng).
Tom prilikom Manojlović i Čunšeng potpisali su Memorandum o saradnji između pomenutog centra i grada Kruševca.
- Memorandum o saradnji neće obogatiti samo proizvodnju poljoprivrednih proizvoda u našem kraju, nego i napraviti iskorak u oblasti nauke. Grad Kruševac, odnosno poljoprivredni proizvođači, dobiće transfer novih tehnologija, znanja, veštačke inteligencije“, kazao je Manojlović - prenela je eKapija.
Čunšeng je istakao da će Kina kroz realizaciju ovog projekta, u saradnji sa naučnim institutima u toj zemlji, pružiti podršku Kruševcu i Srbiji, pre svega u oblastima nauke, istraživanja i poljoprivrede.
- Kroz istraživanje na planu semenarstva, useva, povrća, kroz istraživački i laboratorijski rad, ali i kroz samu proizvodnju pomoći ćemo Srbiji da od zemlje koja uvozi povrće postane izvoznik - istakao je on.
Kako je navedeno, izgradnja Naučno-tehnološkog parka mogla bi da utiče i na razvoj drugih povezanih sektora, među kojima su kozmetička industrija, medicina, trgovina, proizvodnja privredne opreme i razvoj tehnologije.
Biznis Kurir/eKapija