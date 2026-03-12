Slušaj vest

Grad Kruševac će u saradnji sa partnerima iz Kine u narednom periodu dobiti savremen industrijski Naučno-tehnološki park (NTP) namenjen proizvodnji povrća, dok je paralelno u planu i izgradnja Data centra u tom gradu.

Kako se navodi, o realizaciji ovog projekta razgovarali su gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović i savetnik u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Zoran Tomić sa delegacijom iz kineske provincije Šandong. Delegaciju je predvodio direktor Centra za istraživanje kulture, turizma i međunarodnu razmenu Vang Čunšeng (Wang Chunsheng).

Tom prilikom Manojlović i Čunšeng potpisali su Memorandum o saradnji između pomenutog centra i grada Kruševca.

- Memorandum o saradnji neće obogatiti samo proizvodnju poljoprivrednih proizvoda u našem kraju, nego i napraviti iskorak u oblasti nauke. Grad Kruševac, odnosno poljoprivredni proizvođači, dobiće transfer novih tehnologija, znanja, veštačke inteligencije“, kazao je Manojlović - prenela je eKapija.

Čunšeng je istakao da će Kina kroz realizaciju ovog projekta, u saradnji sa naučnim institutima u toj zemlji, pružiti podršku Kruševcu i Srbiji, pre svega u oblastima nauke, istraživanja i poljoprivrede.

- Kroz istraživanje na planu semenarstva, useva, povrća, kroz istraživački i laboratorijski rad, ali i kroz samu proizvodnju pomoći ćemo Srbiji da od zemlje koja uvozi povrće postane izvoznik - istakao je on.

Kako je navedeno, izgradnja Naučno-tehnološkog parka mogla bi da utiče i na razvoj drugih povezanih sektora, među kojima su kozmetička industrija, medicina, trgovina, proizvodnja privredne opreme i razvoj tehnologije.