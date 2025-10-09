IDC CIO Summit je centralno mesto susreta za CIO lidere koji danas imaju ključnu ulogu u pokretanju inovacija i strateškog rasta. Ovogodišnja tema „Balancing Innovation and Pragmatism in Modern IT Strategy“ usmerena je na balans između inovacija i praktične primene tehnologija, sa akcentom na stratešku ulogu IT lidera u poslovnoj transformaciji.

Prisustvo na ovom samitu deo je strategije kompanije WMG Digital Transformation da osnaži svoju poziciju regionalnog partnera za digitalnu transformaciju ulaganjem u znanje i izgradnju odnosa sa CIO zajednicom. Kao regionalni partner sa iskustvom u različitim industrijama, kompanija povezuje HR i poslovne sisteme – od ERP i finansija do CRM i eCommerce platformi. Specifičnost SEE-first modela ogleda se u razumevanju lokalnih regulatornih specifičnosti i smanjenju rizika i troškova standardizacijom procesa i integracija.