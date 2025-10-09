WMG Digital Transformation, deo kompanije WMG (WirelessMedia Group), učestvovaće na prestižnom IDC CIO Summitu, događaju koji okuplja vodeće IT poslovne lidere iz regiona s ciljem razmene iskustava i trendova u oblasti digitalne transformacije.

IDC CIO Summit je centralno mesto susreta za CIO lidere koji danas imaju ključnu ulogu u  pokretanju inovacija i strateškog rasta. Ovogodišnja tema „Balancing Innovation and Pragmatism in Modern IT Strategy“ usmerena je na balans između inovacija i praktične primene tehnologija, sa akcentom na stratešku ulogu IT lidera u poslovnoj transformaciji.

IDC CIO Summit posetiće Vera Pećar, CBO i članica boarda kompanije WMG, i Tamara Markićević, Business Development Director, WMG Digital Transformation.

Prisustvo na ovom samitu deo je strategije kompanije WMG Digital Transformation da osnaži svoju poziciju regionalnog partnera za digitalnu transformaciju ulaganjem u znanje i izgradnju odnosa sa CIO zajednicom. Kao regionalni partner sa iskustvom u različitim industrijama, kompanija povezuje HR i poslovne sisteme – od ERP i finansija do CRM i eCommerce platformi. Specifičnost SEE-first modela ogleda se u razumevanju lokalnih regulatornih specifičnosti i smanjenju rizika i troškova standardizacijom procesa i integracija.