WMG DIGITAL TRANSFORMATION NA IDC CIO SUMMITU 2025
WMG Digital Transformation, deo kompanije WMG (WirelessMedia Group), učestvovaće na prestižnom IDC CIO Summitu, događaju koji okuplja vodeće IT poslovne lidere iz regiona s ciljem razmene iskustava i trendova u oblasti digitalne transformacije.
IDC CIO Summit je centralno mesto susreta za CIO lidere koji danas imaju ključnu ulogu u pokretanju inovacija i strateškog rasta. Ovogodišnja tema „Balancing Innovation and Pragmatism in Modern IT Strategy“ usmerena je na balans između inovacija i praktične primene tehnologija, sa akcentom na stratešku ulogu IT lidera u poslovnoj transformaciji.
IDC CIO Summit posetiće Vera Pećar, CBO i članica boarda kompanije WMG, i Tamara Markićević, Business Development Director, WMG Digital Transformation.
Prisustvo na ovom samitu deo je strategije kompanije WMG Digital Transformation da osnaži svoju poziciju regionalnog partnera za digitalnu transformaciju ulaganjem u znanje i izgradnju odnosa sa CIO zajednicom. Kao regionalni partner sa iskustvom u različitim industrijama, kompanija povezuje HR i poslovne sisteme – od ERP i finansija do CRM i eCommerce platformi. Specifičnost SEE-first modela ogleda se u razumevanju lokalnih regulatornih specifičnosti i smanjenju rizika i troškova standardizacijom procesa i integracija.