Anta već radi sa savetnicima na proceni ponude, a u slučaju da se odluči na potez, mogla bi da udruži snage sa nekom privatnom investicionom firmom.

Vest je odmah uzdrmala tržište - akcije Pume skočile su čak 14% na berzi u Frankfurtu, što je njihov najveći dnevni rast u više od godinu dana.

Ko još želi Pumu?

Pored Ante, navodno interesovanje pokazuje i drugi kineski proizvođač sportske opreme - Li Ning, koji već razgovara sa bankama o mogućoj strukturi finansiranja. Među potencijalnim kupcima pominje se i japanski Asics.

Ipak, pregovori su u ranoj fazi, a najveća prepreka mogla bi biti cena koju očekuje porodica Pino, najveći pojedinačni akcionar Pume, koja preko svoje kompanije Artémis drži 29% vlasništva.

Zašto je Puma na meti?

Akcije Pume su ove godine do nedavnog skoka pale 62%, pa je vrednost kompanije spala na oko 2,5 milijardi evra. To je čini atraktivnijom metom, posebno za firme koje žele globalno širenje.

Istovremeno, Puma pokušava da se restrukturira pod novim direktorom Arturom Heldom najavila je ukidanje 900 radnih mesta, želi da se fokusira na trčanje, fudbal i trening, a cilj je povratak rasta do 2027. i ulazak u top 3 globalna sportska brenda.

Kineski rivali u ekspanziji

Anta je poslednjih godina agresivno kupovala brendove i već drži kompanije poput Fila i Jack Wolfskin. Konsorcijum na čijem je čelu 2019. je kupio Amer Sports za 5,2 milijarde dolara. Li Ning je takođe u usponu, sa vrednošću od skoro 6 milijardi dolara. Obe kompanije žele veći globalni uticaj - Puma bi im otvorila vrata u segmentu gde se takmiče sa Nikeom i Adidasom.

Iako je još neizvesno da li će do preuzimanja doći, interesovanje kineskih proizvođača pokazuje da je borba za globalno tržište sportske opreme u punom jeku. Puma, koja se već godinama bori za relevantnost, mogla bi dobiti novi život - ali samo ukoliko budući kupac bude spreman da ispuni visoka očekivanja porodice Pino.