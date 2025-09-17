Slušaj vest

Ove godine cena zlata već je porasla za 40 odsto, kao rezultat trgovinskih i geopolitičkih tenzija.

U SAD maloprodaja je porasla više nego što se prvobitno očekivalo, a cene uvozne robe doživele su najveći porast u sedam meseci, bez obzira što je očekivan blagi pad.

Uprkos povoljnim podacima o stanju američke ekonomije, znaci hlađenja tržišta rada ojačali su očekivanja da će FED smanjiti kamatnu stopu za 25 baznih poena, prvi put od decembra.

Američka centralna banka mogla bi da najavi ciklus popuštanja koji će se produžiti do 2026. godine.