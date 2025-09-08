Slušaj vest

To je malo poznati element koji je jednom prilikom dostigao cenu od 28.000 dolara po unci, što je više od 15 puta više od cene zlata.

Iako je zlato u celom svetu simbol bogatstva i lepote, postoji još jedan metal iz porodice platine koja se smatra najskupljim na svetu. Koristi se i u izradi nakita i u automobilskoj industriji i njegova cena neprestano raste.

Osim toga, nalazišta ovog metala uglavnom se nalaze u Južnoj Africi, iako postoje i zemlje Južne Amerike koje ga proizvode.

Njegova visoka cena je i zbog toga što je jedan od najređih i najmanje raširenih metala na svetu. Koncentracija rodijuma u zemljinoj kori je samo 0,001 grama po toni stene. Zato je rudarenje izuzetno teško.

Tvrdoća i čvrstoća ovog prelaznog metala je ista kao kod platine ili paladijuma, a pored toga, nije sklon oksidaciji.

Za šta se koristi rodijum?

Zbog svojih hemijskih karakteristika rodijum se koristi u izradi nakita, poboljšavajući njegovu boju, sjaj i izgled. Koristi se i kao premaz za ove proizvode, što povećava njihovu vrednost. Nije sklon oksidaciji, što sprečava da srebro vremenom potamni. Pored toga, nakit postaje otporniji na udarce, ogrebotine i habanje izazvane upotrebom.

Pored toga, automobilska industrija ga koristi kao važan deo automobila. Koristi se u katalizatorima koji smanjuju emisiju zagađujućih materija, što je prioritet u uslovima strogih ekoloških mera.

Najveće nalazište rodijuma na svetu otkriveno je u magmatskom kompleksu Busveld u Južnoj Africi, gde se metal vadi iz hroma i sulfida nikla i bakra. Upravo ova afrička zemlja obezbeđuje 80 odsto svetske proizvodnje. Pored toga, postoje i druge zemlje koje ga proizvode, kao što su Zimbabve, Rusija, SAD i Kanada, dok Južna Amerika ima znatno manji obim proizvodnje usmeren na Brazil i Kolumbiju.