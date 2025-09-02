Slušaj vest

Spot cena u ranim satima azijskog trgovanja skočila je za 0,9 odsto na 3.508,70 dolara po unci, da bi se potom stabilizovala na 3.497 dolara.

Rast cena podstaknut je kombinacijom faktora:

Slabiji dolar i očekivanja da će američke Federalne rezerve uskoro sniziti kamatne stope

Politički pritisci predsednika Donalda Trampa na čelnike FED-a, uključujući pokušaj smene guvernerke Lise Kuk

Potražnja investitora koji zlato vide kao sigurnu luku u vreme ekonomske neizvesnosti

Poluge zlata Foto: Promo

– Sve se uklapa u scenario za nastavak rastacena zlata – ocenjuje Dejvid Vilson, šef odeljenja za robne strategije u BNP Paribasu.

Fondovi i centralne banke podižu cene

Veliki prilivi u ETF fondove vezane za zlato dodatno podržavaju rast cena. Prema analitičarima Goldman Saksa, spot cena bi mogla dostići 4.000 dolara po unci do sredine 2026. godine.

Zlato je poslednjih godina postalo ključna rezervna imovina centralnih banaka. Tokom 2024. ono je prestiglo evro i zauzelo drugo mesto na globalnoj listi rezervi, odmah iza američkog dolara, čineći čak 20% ukupnih svetskih deviznih rezervi.

Najveći kupci su bile Kina, Indija, Turska i Poljska, što potvrđuje trend dedolarizacije i traženja stabilnijih rezervi.