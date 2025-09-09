Slušaj vest

Električna rerna spada u najrasprostranjenije kućne aparate, ali malo ko je svestan koliko struje zaista troši. Iako mnogi misle da su frižider ili mašina za sušenje veša najveći "gutači" električne energije u domaćinstvu, brojke pokazuju da rerna može da premaši njihovu potrošnju i do nekoliko puta.

Prosečna snaga rerne kreće se između 2.000 i 5.000 W, što u praksi znači od 40 do 90 kWh mesečno, zavisno od učestalosti korišćenja. Za poređenje, jedan frižider u radu troši između 300 i 800 W. To znači da kada se rerna zagreva na visokim temperaturama, njena trenutna potrošnja može da odgovara potrošnji i do 65 frižidera.

Istraživanja su pokazala da rerna u prosečnom domaćinstvu može da dostigne i 224 kWh godišnje, što je znatno više od drugih aparata koji rade svakodnevno. Poseban problem su modeli koji i u stanju mirovanja troše struju, jer zadržavaju sat ili digitalni displej uključen.

Električna rerna troši struju kao 65 frižidera Foto: Shutterstock

U proseku, "standby" režim može da pojede od pet do 26 odsto ukupne godišnje potrošnje jednog domaćinstva.

Kako smanjiti račun za struju, a koristiti rernu?

1. Kombinujte pečenja - iskoristite jedno prethodno zagrevanje za više jela.

2. Isključite ranije - rerna zadržava toplotu, pa jelo može da se ispeče i nakon gašenja.

3. Ne otvarajte često vrata - svaki put kada otvorite, temperatura pada i rerna troši dodatnu energiju.

4. Isključite iz utičnice ako vaš model troši struju i dok je ugašen.