Ko ima prazan stan može da zaradi i do 70.000 evra bez prodaje: Stanovnicima ove regije masovno stižu poruke, a nije prevara
Vlasnici praznih stanova i kuća u Poreču i Rovinju mogu, uključivanjem u Program priuštivog najma, ostvariti prihod od 45.000 do skoro 70.000 evra u periodu od pet do sedam godina, uz sigurnu i garantovanu isplatu, pokazuju službeni proračuni Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Zbog toga APN u ovom periodu intenzivno poziva sve vlasnike nekretnina u Istri da se priključe programu i daju svoje stanove ili kuće na upravljanje.
Primeri potencijalne zarade
Prema podacima Agencije, vlasnik kuće od 95 metara kvadratnih u Poreču može ostvariti ukupno 59.280 evra za pet godina najma, pri čemu je 35.568 evra isplaćeno odmah po potpisu ugovora.
Stan od 50 metara kvadranih u Rovinju, uz sedmogodišnji najam, donosi ukupno 45.570 evra, dok stan u Puli od 63 kvadrata, sa desetogodišnjim ugovorom, vlasniku može doneti 68.796 evra, sa početnom isplatom većom od 41.000 evra.
Finansijska sigurnost
Iz APN-a ističu da je model stabilan i bez finansijskog rizika.
- Vlasnicima nudimo dugoročni i siguran najam, redovnu isplatu i kompletnu brigu o njihovoj nekretnini. Cilj nam je da im omogućimo stabilan prihod bez straha i neizvesnosti - kažu u Agenciji.
Program je namenjen nekretninama koje su najmanje dve godine prazne, a vlasnici žele da ih iznajme na period od tri do deset godina.
Po sklapanju ugovora, APN preuzima potpunu odgovornost za odnose sa najmoprimcima, od naplate kirije i plaćanja režija do održavanja i nadzora stanja nekretnine. Vlasnicima se garantuje da će stan ili kuća po isteku ugovorenog perioda biti vraćeni u prvobitno stanje.
Način isplate
Posebna pogodnost Programa je i sistem isplate, umesto mesečnog čekanja, vlasnici odmah dobijaju 60% ukupnog iznosa, dok se preostali deo isplaćuje nakon polovine ugovorenog perioda.
- Ovaj model vlasnicima pruža finansijsku sigurnost i predvidivost prihoda - naglašavaju iz APN-a.
Kako se prijaviti
Za uključivanje u program potrebno je podneti zahtev i priložiti dokumentaciju koja dokazuje vlasništvo i nekorišćenje nekretnine. Potrebni dokumenti uključuju:
Kopiju lične karte
Dokaz vlasništva
Upotrebnu dozvolu
Fotografije nekretnine
Podatke o potrošnji električne energije za poslednje dve godine
Za stanove u zgradama poslednji plaćeni račun za pričuvu
Prijave se primaju do 15. februara, putem e-maila ili poštom, a svi detalji dostupni su na službenom sajtu APN-a.
Iz APN-a podsećaju da u Hrvatskoj trenutno postoji oko 600.000 praznih nekretnina, dok istovremeno nedostaje oko 230.000 stanova i kuća. Aktiviranjem praznih nekretnina kroz Program priuštivog najma doprinosi se stvaranju dostupnijeg i pravednijeg tržišta stanovanja, posebno u Istri, gde značajan broj nekretnina veći deo godine stoji neiskorišćen.
