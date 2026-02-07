Slušaj vest

Vlasnici praznih stanova i kuća u Poreču i Rovinju mogu, uključivanjem u Program priuštivog najma, ostvariti prihod od 45.000 do skoro 70.000 evra u periodu od pet do sedam godina, uz sigurnu i garantovanu isplatu, pokazuju službeni proračuni Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Zbog toga APN u ovom periodu intenzivno poziva sve vlasnike nekretnina u Istri da se priključe programu i daju svoje stanove ili kuće na upravljanje.

Primeri potencijalne zarade

Prema podacima Agencije, vlasnik kuće od 95 metara kvadratnih u Poreču može ostvariti ukupno 59.280 evra za pet godina najma, pri čemu je 35.568 evra isplaćeno odmah po potpisu ugovora.

Stan od 50 metara kvadranih u Rovinju, uz sedmogodišnji najam, donosi ukupno 45.570 evra, dok stan u Puli od 63 kvadrata, sa desetogodišnjim ugovorom, vlasniku može doneti 68.796 evra, sa početnom isplatom većom od 41.000 evra.

Finansijska sigurnost

Iz APN-a ističu da je model stabilan i bez finansijskog rizika.

- Vlasnicima nudimo dugoročni i siguran najam, redovnu isplatu i kompletnu brigu o njihovoj nekretnini. Cilj nam je da im omogućimo stabilan prihod bez straha i neizvesnosti - kažu u Agenciji.

Program je namenjen nekretninama koje su najmanje dve godine prazne, a vlasnici žele da ih iznajme na period od tri do deset godina.

Po sklapanju ugovora, APN preuzima potpunu odgovornost za odnose sa najmoprimcima, od naplate kirije i plaćanja režija do održavanja i nadzora stanja nekretnine. Vlasnicima se garantuje da će stan ili kuća po isteku ugovorenog perioda biti vraćeni u prvobitno stanje.

Način isplate

Posebna pogodnost Programa je i sistem isplate, umesto mesečnog čekanja, vlasnici odmah dobijaju 60% ukupnog iznosa, dok se preostali deo isplaćuje nakon polovine ugovorenog perioda.

- Ovaj model vlasnicima pruža finansijsku sigurnost i predvidivost prihoda - naglašavaju iz APN-a.

Kako se prijaviti

Za uključivanje u program potrebno je podneti zahtev i priložiti dokumentaciju koja dokazuje vlasništvo i nekorišćenje nekretnine. Potrebni dokumenti uključuju:

Kopiju lične karte

Dokaz vlasništva

Upotrebnu dozvolu

Fotografije nekretnine

Podatke o potrošnji električne energije za poslednje dve godine

Za stanove u zgradama poslednji plaćeni račun za pričuvu

Prijave se primaju do 15. februara, putem e-maila ili poštom, a svi detalji dostupni su na službenom sajtu APN-a.