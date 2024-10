- Ja ću i da mu pomognem, neka napravi, neka mu je alal. Ali je peć komplikovana, da znaš. Peć ima da radi, da greje i da ima sve šuške pored, neće da se upali. Ništa ne sme da varniči. Deset godina garancija. Ova peć što sam ja napravio, nigde gde noga čovečja gazi nema. Ni u jednu zemlju to garantujem”, kaže Dragiša Vojinović.

Kovački zanat je naučio još u ranoj mladosti a tokom godina ga nadograđivao i to mu se višetruko isplatilo: “Uči zanat bićeš bogat. Ako nisi zanatlija nemoj da ideš preko granice. Tamo ima osam miliona i sedamsto hiljada firmi u Nemačkoj. Svi traže majstora i ne gleda na pare. Kaže juče da bude gotovo. Je l’ me razumeš? Radi kod onaj narod, plaća ti dobro ali juče da bude gotovo. Toliko mu treba. Nama treba onaj narod, mušterija da dođe ovde da se razvijamo.

“Sve može da greje. Otvoriš da vrata I topao vazduh ide gore. Ne košta, nema prikolicu drva da izgori za celu zimu. To je jeftino mnogo. Ovu garažu ima da ugreje s jednom prikolicom drva. To je mala potrošnja a lepota, milina”, objašnjavao je on pre osam godina.