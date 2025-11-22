Slušaj vest

U mnogim domaćinstvima radijatori su u pogonu već nedeljama, ali novi hladni talas ponovo je pokrenuo pitanje, može li se grejanje pametnije podesiti, a da se pritom ne naruši svakodnevna udobnost? Zato stručnjaci za energetsku efikasnost poslednjih nedelja sve glasnije daju savete kako postići ravnotežu između toplote i uštede.

Stručnjaci za grejanje saglasni su u jednoj stvari: idealna temperatura doma tokom zime obično je niža nego što većina ljudi misli, prenosi britanski Express. Dok se ukućani često prepiru oko toga šta je „dovoljno toplo“, stručne preporuke tu su prilično precizne.

Matthew Jenkins, stručnjak za grejanje iz servisa MyJobQuote, navodi da bi grejanje trebalo uključiti kada spoljna temperatura padne ispod 15 °C.

- Temperatura od 15 stepeni je trenutak kada većina ljudi prvi put oseti promenu i počne da komentariše nelagodu - objašnjava on. Dodaje da predugo odlaganje grejanja ispod ovog praga može dovesti do problema poput vlage i buđi, što kasnije može zahtevati skupu sanaciju.

Foto: Shutterstock

Komfor ili racionalna potrošnja

Iako se većina ljudi najbolje oseća u prostoru gde je između 18 i 21 °C, stručnjaci za energetsku efikasnost tvrde da je optimalna temperatura zapravo nešto niža. Stephen Hankinson iz Electric Radiators Directa naglašava da je 18 °C najbolji kompromis koji obezbeđuje udobnost, ali i nižu potrošnju energije.

- Verovatno nećete primetiti veliku razliku u toplini, ali ćete sigurno primetiti razliku u potrošnji i računu - kaže Hankinson.

Prema njegovim podacima, spuštanje termostata sa 21 °C na 18 °C može smanjiti godišnji trošak grejanja i do 15 procenata. To je ušteda koja se može ostvariti bez dodatnih ulaganja, već samo pametnijim upravljanjem termostatom.

Za one koji tokom dana nisu kod kuće, pravilno programiranje grejanja može znatno uticati na potrošnju. Stručnjaci preporučuju da se grejanje uključi otprilike sat vremena pre ustajanja, kako bi prostor bio prijatno zagrejan za početak dana.

Radijatorski mulj često je uzrok hladnih radijatora i sporog zagrevanja Foto: Shutterstock

Programiranje kao ključ uštede

Kada niko nije kod kuće, grejanje bi trebalo potpuno isključiti ili spustiti na znatno nižu temperaturu. Za večernje izlaske ili odlazak na vikend, pravilno podešavanje termostata sprečava nepotrebno trošenje energije na grejanje praznog prostora.

Organizacija Citizens Advice savetuje postavljanje dve različite temperature: dnevne, „udobne“, i nešto niže noćne. Prema njihovim smernicama, noćna bi trebalo da bude za 2 do 3 stepena niža od dnevne, ali ne ispod 16 °C, kako bi se sprečila kondenzacija.

Pored podešavanja termostata, jednostavne navike mogu pomoći u uštedi, spuštanje roletni i zatvaranje zavesa tokom noći smanjuje gubitak toplote, navodi priručnik okruga Westminster.