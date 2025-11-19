Slušaj vest

Do sada su banke u Hrvatskoj prodale više od dve milijarde evra dugova građana agencijama za naplatu potraživanja. Ceo taj posao funkcioniše tako što agencije otkupljuju dugovanja fizičkih i pravnih lica po ceni od oko 30 do 70 odsto od iznosa prvobitnog duga. Dugovi se uglavnom kupuju u velikim paketima.

Od kada su ove agencije prisutne na hrvatskom tržištu, mnogi građani su prošli kroz težak period. Jedna žena iz Hrvatske ispričala je kako je, nakon smrti supruga, zapala u ozbiljne probleme sa agencijom za naplatu.

Na Redditu je korisnik pokrenuo temu o načinu na koji funkcionišu agencije za naplatu dugova, a posebno o tome da li je moguće dogovoriti umanjenje duga. Naveo je primer:

- Komšiji je pokrenuta izvršna procedura. Stavili su zabeležbu na zemljište, a dug je 6.600 evra. Razgovarao sam sa njima i spremni su da pregovaraju. Koliko mogu da mu smanje dug ako odmah isplati novac? Ne bih da ponudim 4.000 evra ako postoji šansa da se dogovorimo za 2.000 - napisao je.

Pet godina pod izvršenjem

Dalje objašnjava da su nekretnine već pet godina pod izvršenjem:

- Stavili su zabeležbu na više parcela, a svuda je ista napomena. Jedna parcela vredi oko 5-6 hiljada evra, a druge dve zajedno oko 80 hiljada, ali su stavili zabeležbu i na kuću u kojoj čovek živi. Kuća je zaštićena i ne mogu je prodati, a ne smeju ni ostale nekretnine prodavati ispod procenjene vrednosti. U suštini, te dve parcele predstavljaju kuću i dvorište. Tako je sve podeljeno.

U raspravi su se javili ljudi sa različitim iskustvima, uključujući i nekoga ko je ranije radio u agenciji za potraživanje.

- Kada sam kao student radio za i zvao ljude u njihovo ime, rekli su mi da oni kupuju ogromne pakete dugova, pa šta naplate. Na primer, otkupe dugove vredne 10 miliona evra, a zadovoljni su ako naplate polovinu. Komšija ne treba da se igra sa njima, jer će sud uvek reći ‘Dug mora da se vrati.’ i presudiće u njihovu korist.

- Najbolje je da ih nazove u sredu ujutru u 9, predstavi se imenom, prezimenom i OIB-om, ostavi mejl i broj telefona. Može da pita koliki je bio izvorni dug, ili da jednostavno kaže: ‘Dugovao sam 3.000 evra, a sa kamatama je sada 6.600. Koliko biste prihvatili da danas uplatim? Nemam 6.600, ali možda mogu 3.500 da uplatim odmah ako uklonite zabeležbu sa svih nekretnina. Nikada ne kažu svoj minimum, ali ako ima novac, neka ponudi iznos prvog duga + oko 20%. Važno im je da slučaj zatvore što pre. Može da sačeka i pred kraj godine, kada završavaju finansijski bilans, tada su još spremniji na dogovor - napisao je korisnik.

Procena vrednosti nekretnine

Drugi korisnici su podelili sopstvena iskustva:

- Traži mejlom otpis kamata i plati glavnicu. Tako sam ja rešio svoj nasledni dug.

- Koliko vredi nekretnina? To je ključno. Ako procenitelj odredi visoku vrednost, a dođe do izvršenja na drugoj licitaciji, minimalna cena je 3/5 procene. Možeš da ponudiš 4.000, ali mislim da će ipak tražiti punih 6.600.