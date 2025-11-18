Slušaj vest

BEOGRAD -  Kako se bliži Aranđelovdan, mnogi kupci obilaze pijace i markete tražeći najpovoljnije namirnice za slavsku trpezu. Donosimo pregled aktuelnih cena povrća po kilogramu, kako biste lakše planirali nabavku.

Kilogram crnog luka košta 90 dinara. Cena krompira je najstabilnija na spisku i iznosi svega 70 dinara. Kilogram šargarepe ne prelazi cifru od 150 dinara, dok je paradajz 250.

Paradajz
Foto: Privatna arhiva

Osnovni sastojak sarme 

  • Kupus - 100 dinara/kg
  • Kiseli kupus - 300 dinara/kg

Zimnica

Kilogram paprike kurtovke košta čak 300 dinara. Cena turšije po kilogramu je u znatnom porastu i iznosi 1.000 dinara, dok cena šargarepe i karfiola ne prelazi 150 dinara. Tegla od samo 6 paprika u belom luku košta 500, dok je ista tegla od kilogram, vrtoglavih 1.500 dinara

Cene boranije se razlikuju u zavisnosti od vrste:

  • Šarena boranija - 300 dinara/kg
  • Boranija olovka - 400 dinara/kg
Boranija
Foto: Privatna arhiva
Jedna veća kesa - obračun

Kupus - 3 kg × 100 din = 300 din
Kiseli kupus - 2 kg × 300 din = 600 din
Crni luk - 2 kg × 90 din = 180 din
Krompir - 2 kg × 70 din = 140 din
Šargarepa - 2 kg × 150 din = 300 din
Paprika kurtovka - 2 kg × 300 din = 600 din
Boranija olovka - 1 kg × 400 din = 400 din

Ukupno 2.520 dinara

Saveti za kupce

  • Kupujte ranije, jer cene pred slavu obično dodatno rastu.
  • Uporedite pijace i supermarkete — razlike u cenama mogu biti značajne.
  • Ako pravite zimnicu ili veću količinu hrane, isplativije je kupiti na veliko.
  • Kod kiselog kupusa i turšije uvek proverite kvalitet i način čuvanja

Ne propustiteNovčanikKO ŽELI SAM DA PRAVI AJVAR - SAD JE PRAVA PRILIKA! Na pijacama pala cena crvenih paprika ajvaruša
Pečena paprika
NovčanikPijace sve skuplje, a kupaca sve manje! Kilogram kupine iznosi čak 1600 dinara, a tek da čujete koje je voće je ponelo titulu najpaprenijeg!
366438_250704.04_35_38_19.Still030.jpg
DruštvoTraži se prodavac lubenica na pijaci, a plata ludilo: Zarađuju više nego prodavci u pekari i prodavnici, a obezbeđen im i smeštaj u Beogradu!
Lubenica tezga srbija
NovčanikPROVERAVALI SMO CENU KROMPIRA - KAO SUVO ZLATO! Dobro pripremite novčanik za pijace... Proizvođač objasnio šta diktira poskupljenje
screenshot-4.jpg