Kesa povrća premašila 2.500 dinara: Ovako se kreću cene pred Aranđelovdan! Cena zimnice će vas šokirati
BEOGRAD - Kako se bliži Aranđelovdan, mnogi kupci obilaze pijace i markete tražeći najpovoljnije namirnice za slavsku trpezu. Donosimo pregled aktuelnih cena povrća po kilogramu, kako biste lakše planirali nabavku.
Kilogram crnog luka košta 90 dinara. Cena krompira je najstabilnija na spisku i iznosi svega 70 dinara. Kilogram šargarepe ne prelazi cifru od 150 dinara, dok je paradajz 250.
Osnovni sastojak sarme
- Kupus - 100 dinara/kg
- Kiseli kupus - 300 dinara/kg
Zimnica
Kilogram paprike kurtovke košta čak 300 dinara. Cena turšije po kilogramu je u znatnom porastu i iznosi 1.000 dinara, dok cena šargarepe i karfiola ne prelazi 150 dinara. Tegla od samo 6 paprika u belom luku košta 500, dok je ista tegla od kilogram, vrtoglavih 1.500 dinara.
Cene boranije se razlikuju u zavisnosti od vrste:
- Šarena boranija - 300 dinara/kg
- Boranija olovka - 400 dinara/kg
Kupus - 3 kg × 100 din = 300 din
Kiseli kupus - 2 kg × 300 din = 600 din
Crni luk - 2 kg × 90 din = 180 din
Krompir - 2 kg × 70 din = 140 din
Šargarepa - 2 kg × 150 din = 300 din
Paprika kurtovka - 2 kg × 300 din = 600 din
Boranija olovka - 1 kg × 400 din = 400 din
Ukupno 2.520 dinara
Saveti za kupce
- Kupujte ranije, jer cene pred slavu obično dodatno rastu.
- Uporedite pijace i supermarkete — razlike u cenama mogu biti značajne.
- Ako pravite zimnicu ili veću količinu hrane, isplativije je kupiti na veliko.
- Kod kiselog kupusa i turšije uvek proverite kvalitet i način čuvanja