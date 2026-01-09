Slušaj vest

Poslovni subjekti i zemljoradničke zadruge koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i uslugama u poljoprivredi prošle godine su za navodnjavanje zahvatile 78.717.000 kubnih metara vode, što je za 17,9 odsto više nego 2024. godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Najviše vode crpelo se iz vodotokova, 93,7 odsto, dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda i ostalih izvora.

Najzastupljeniji tip navodnjavanja bio je orošavanje, pa se od ukupne navodnjavane površine, orošavanjem navodnjavalo 89,2 odsto, kapanjem 10,4 odsto, a površinski svega 0,4 odsto.

Tokom 2025. godine u Srbiji je strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga, navodnjavano 47.543 hektara poljoprivrednih površina, što je za 2,3 odsto manje nego u prethodnoj godini.

Najveći udeo u navodnjavanim površinama imale su oranice i bašte, sa 92,9 odsto, slede voćnjaci sa 6,5 odsto i ostale poljoprivredne površine, sa udelom od 0,6 odsto.

Biznis Kurir/Politika.rs

