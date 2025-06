2 godine dovoljno da se investicija isplati

2.600 evra košta bušenje bunara

630.000 dinara košta oprema za navodnjavanje za deset jutara

- Prezadovljan sam kako je kukuruz napredovao, svaki dan po deset centimetara je rastao. Zalivao sam svaki drugi red na razmaku od 1,4 metra i gde je mekša zemlja, voda dođe do korena, ali na parceli gde je zemlja tvrđa napravi se pukotina, sva voda se spusti dole koliko god se dugo zaliva i to predstavlja problem - kazao je Drakulić. Prošle godine sam na parceli koju sam navodnjavao imao prinos u zavisnosti od hibrida od 5,8 do 6,2 tone po jutru, a na njivi koju nisam zalivao bilo je kukuruza svega 2,5 tona po jutru. Istovremeno, benzin me je tokom navodnjavanja po jutru koštao 10.000 dinara,17.000 creva i 3.000 dinara troškovi radnika.