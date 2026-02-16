Slušaj vest

Članovi odbora Warner Brosa raspravljaju o tome da li bi Paramount mogao da ponudi put ka povoljnijem dogovoru, navele su osobe upoznate sa razmišljanjem odbora, što bi moglo da pokrene drugi krug nadmetanja sa Netflix Inc. Odbor još nije odlučio kako će odgovoriti i i dalje ima obavezujući sporazum sa Netflixom, rekle su osobe koje su tražile da ostanu anonimne jer se razgovara o informacijama koje nisu javne.

Paramount je prošle nedelje podneo izmenjene uslove koji su odgovorili na nekoliko spornih pitanja. Kompanija će pokriti naknadu od 2,8 milijardi dolara koju Warner Bros duguje Netflixu ukoliko raskine njihov sporazum, a nudi i garancije za refinansiranje duga Warner Brosa. Paramount je takođe naveo da će obeštetiti akcionare Warner Brosa ako se posao ne zaključi do 31. decembra, čime je naglasio uverenje da će dogovor brzo dobiti regulatorno odobrenje.

Warner Bros i dalje ima određene rezerve prema ponudi Paramounta, od kojih je mnoge izneo u ranijim saopštenjima, ali je ovo prvi put da odbor razmatra mogućnost da bi Paramountova ponuda mogla da dovede do boljeg dogovora ili da podstakne Netflix da poveća svoju ponudu. Odbor je takođe pod pritiskom akcionara da makar stupi u razgovore sa Paramountom.

Prodali HBO Netfliksu

Warner Bros je pristao da proda svoj matični studio i striming servis HBO Max Netflixu po ceni od 27,75 dolara za akciju.

Warner Bros nastoji da što pre organizuje glasanje akcionara o sporazumu sa Netflixom, dok se Paramount, vlasnik CBS-a i MTV-a, direktno obraća akcionarima Warner Brosa ponudom za preuzimanje po ceni od 30 dolara za akciju i lobira kod regulatora da odobre njegov dogovor.

I Paramount i vodeći striming servis Netflix nagovestili su da su spremni da povećaju svoje ponude kako bi obezbedili dogovor za Warner Bros, jednu od najvećih medijskih kompanija u SAD. David Ellison je rekao da trenutna ponuda nije njegova poslednja i konačna, dok je rukovodstvo Netflixa poručilo akcionarima da takođe može da ide sa višom ponudom.

Obe kompanije oprezne su da ne potroše previše. Akcije Netflixa pale su za više od 40 odsto u odnosu na junsku najvišu vrednost, jer su investitori zabrinuti zbog dogovora sa Warner Brosom.

Chris Marangi, jedan od izvršnih direktora za ulaganja u Gabelli Fundsu, rekao je da je bio donekle razočaran što Paramount ove nedelje nije povećao ponuđenu cenu, ali da najnovije izmene uslova ukazuju na to da kompanija pronalazi "načine da kreativno strukturira dogovor".

Želim poboljšanu ponudu

"Kao i odbor Warner Brosa, želim da vidim poboljšanu ponudu", rekao je Marangi, čija kompanija poseduje akcije Warner Brosa.

Ukoliko Warner Bros odluči da ponovo stupi u pregovore sa Paramountom, moraće najpre da obavesti Netflix. Zatim bi pokušao da podstakne Paramount da poveća ponudu iznad 30 dolara za akciju. Ako bi Warner Bros procenio da je nova ponuda Paramounta povoljnija, Netflix bi imao pravo da je izjednači.

Paramount je pokrenuo aukciju za Warner Bros prošle godine nepozvanom ponudom. Kompanija je nekoliko puta povećavala cenu pre nego što je na kraju izgubila od Netflixa. Rukovodstvo Paramounta insistira da je njegov dogovor bolji i poslednjih nekoliko meseci nastoji da pridobije regulatore i akcionare.

Više akcionara Warner Brosa, uključujući Pentwater Capital Management i Ancora Holdings Group, javno je iznelo stav da bi odbor trebalo da stupi u razgovore sa Paramountom. Ipak, prema poslednjim podacima, Paramountu je ponuđeno svega 42,3 miliona akcija, što je manje od dva odsto ukupnog broja akcija u opticaju.