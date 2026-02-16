Slušaj vest

Posle višegodišnjih najava o rekonstrukciji stadiona Karađorđe, projekat je, prema navodima specijalizovanog portala The Stadium Business i informacijama iz lokacijskih uslova, krenuo u potpuno novom pravcu, umesto adaptacije postojećeg objekta, u Novom Sadu bi mogao da bude izgrađen potpuno novi stadion kapaciteta 14.000 mesta.

Ova tema izazvala je veliku pažnju javnosti, ali i brojne diskusije na društvenim mrežama i forumima, gde se postavlja pitanje rokova, opravdanosti investicije i realnih mogućnosti da se projekat realizuje do 2027. godine.

Stadion po UEFA kategoriji 4

Prema dostupnim informacijama, novi stadion bi bio projektovan u skladu sa UEFA standardima kategorije 4, što predstavlja najviši rang stadiona u evropskoj hijerarhiji. Takva kategorizacija omogućava organizaciju:

utakmica grupne i nokaut faze evropskih takmičenja

međunarodnih mečeva reprezentacija

velikih sportskih događaja pod okriljem UEFA

Planirano je da stadion bude jedan od objekata korišćenih tokom UEFA Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine 2027. godine, koje će Srbija organizovati zajedno sa Albanijom. Ipak, s obzirom na obim projekta i činjenicu da je do tog takmičenja ostalo relativno malo vremena, u javnosti se sve češće izražava sumnja u mogućnost završetka radova u predviđenom roku.

Foto: Render DEA

Novi dom za FK Vojvodinu

Novi objekat trebalo bi da postane stalni domaći teren za FK Vojvodina, koji trenutno igra utakmice na stadionu "Karađorđe". Time bi se završila višedecenijska priča o potrebi modernizacije infrastrukture jednog od najznačajnijih fudbalskih klubova u Srbiji.

Pored sportskog dela, projekat predviđa i razvijen hospitality segment, VIP lože, poslovne prostore i komercijalne sadržaje koji bi stadion učinili funkcionalnim tokom cele godine, a ne samo na dane utakmica. Ovakav pristup prati savremene evropske trendove u izgradnji stadiona kao multifunkcionalnih objekata.

Šta predviđaju lokacijski uslovi

Lokacijski uslovi izdati u avgustu 2025. godine precizno definišu gabarite i kapacitete planiranog kompleksa.

Planirana bruto razvijena građevinska površina stadiona iznosi 62.761,30 metara kvadratnih, dok je sportski teren standardnih dimenzija 105 × 68 metara. Maksimalne dimenzije gabarita prizemlja su 135,5 × 182 metra, a visinska regulacija omogućava objekat do 28 metara visine.

Spratnost varira - od Po+P+1 na istočnom delu do Po+P+5 na zapadnoj strani objekta. Zatvoreni deo stadiona ima oko 42.500 kvadrata, dok nadkrivene tribine zauzimaju dodatnih 11.000 kvadrata.

Kompleks uključuje oko 500 parking mesta u okviru stadiona dodatnih 143 mesta u poluukopanoj garaži parking za autobuse i motocikle pasarele koje povezuju stadion sa garažom

Posebna pažnja posvećena je urbanističkom uklapanju objekta, uključujući očuvanje betonskog nosača rashladnog uređaja prve Električne centrale u Novom Sadu, koji ima status nepokretnosti pod prethodnom zaštitom i biće integrisan u javni prostor kompleksa.

Foto: Render DEA

Arhitektonsko rešenje i urbanistički kontekst

Autor arhitektonskog rešenja je Đorđe Bajilo, dok je vodeći projektant Dragana Betos iz studija DBA Architects, koji je prethodno radio na projektu rekonstrukcije stadiona "Karađorđe". Očigledno je da je u međuvremenu došlo do strateške promene, umesto fazne rekonstrukcije, grad se opredelio za potpuno novi objekat.

Planirana je i poluukopana garaža uz Bulevar oslobođenja, sa prohodnim krovom koji bi bio uređen kao javna pešačka površina. Time bi kompleks dobio dodatnu urbanističku vrednost i otvoreni javni prostor, što je čest model kod savremenih sportskih objekata.

Rokovi i realnost realizacije

Ključno pitanje koje se postavlja jeste da li je projekat realno izvodljiv u predviđenom roku?

Izgradnja stadiona ovakvih dimenzija i kompleksnosti, uz sprovođenje javnih nabavki, obezbeđivanje finansiranja i izvođenje radova, predstavlja zahtevan poduhvat. U javnosti postoji skepticizam da bi sve moglo biti završeno do 2027. godine, posebno imajući u vidu administrativne procedure i moguće nepredviđene prepreke.

Infrastruktura kao strateško pitanje

Izgradnja novog stadiona u Novom Sadu ima i širu dimenziju. Reč je o investiciji koja prevazilazi sportski značaj i ulazi u domen:

urbanog razvoja

turističke ponude grada

međunarodne promocije

komercijalne infrastrukture

Ukoliko se projekat realizuje u planiranom obimu, Novi Sad bi dobio moderan sportski objekat usklađen sa najvišim evropskim standardima.