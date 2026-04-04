Dvodnevna konferencija „Biznis priče“ održana je 2. i 3. aprila u Vrnjačkoj Banji u hotelu Zepter, uz više od 3.000 posetilaca, 20 predavača, osam stručnih radionica i tri koncerta. Događaj su partnerski realizovali osnivač Vladimir Stanković i Nemanja Dimić iz agencije BIT Events, poručujući da je jedan od razloga za održavanje ovakve konferencije upravo osećaj koji pruža međusobna razmena iskustva, znanja i ideja.

„Kao što smo i očekivali, u manjem gradu, prelepoj Vrnjačkoj Banji, ljudi su ostajali na istom mestu i nastavljali razgovore posle programa. Ove godine učesnici su odneli više konkretnih kontakata, što nam je i bio poseban cilj. Ponosni smo što smo dosadašnjim konferencijama podigli standard ovakvih događaja kod nas i u regionu. Od prve konferencije 2023. godine sve smo reinvestirali u naredna izdanja i to se, makar prema utiscima posetilaca, videlo“, poručuje Stanković.

Učesnici su na „Biznis priče“ stigli iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Hrvatske i Crne Gore. Od primene veštačke inteligencije u različitim industrijama, preko komunikacija, investiranja, kripto revolucije, poreskih olakšica i upravljanja stresom, do prodaje i marketinga – sve teme „Biznis priča“ posvećene su razvoju i unapređivanju poslovanja.

Jedno od najinspirativnijih predavanja održao je profesor Miodrag Zec, pod nazivom „Zašto su neki narodi bogati, a drugi siromašni“. Tokom predavanja, dr Zec je rekao rečenicu koja je mnogima ostala urezana: „Ne postoje rentabilna zanimanja, postoje samo uspešni ljudi“.

1/7 Vidi galeriju Dvodnevna konferencija „Biznis priče“ održana je 2. i 3. aprila u Vrnjačkoj Banji u hotelu Zepter, uz više od 3.000 posetilaca, 20 predavača, osam stručnih radionica i tri koncerta. Događaj su partnerski realizovali osnivač Vladimir Stanković i Nemanja Dimić iz agencije BIT Events, poručujući da je jedan od razloga za održavanje ovakve konferencije upravo osećaj koji pruža međusobna razmena iskustva, znanja i ideja. Foto: Vladimir Veličković

U dva konferencijska dana sa učesnicima su znanja i iskustva podelili stručnjaci različitih profila, među kojima su Mitko Murić (Nusr-Et), ekspert za liderstvo u oblasti neuro-nauka i neuromarketinga dr Nikolaos Dimitriadis, Tanja Tatomirović (HyperFacade), Miša Lukić (Brand Sapiens Dubai), profesor dr Miodrag Zec, Nedim Šabić (Bigburg GmbH), Ivan Gavanski (ACPI investment Managers LLP), profesor dr Davor J. Korčok (DOX Pharm), Branislav Stojaković (Eurosalon Real Estate), Milica Kankaraš (Bio Solutions, Crux Pure), Branko Kankaraš (Bio Solutions, Crux Pure), Ivan Stanković (Communis), Željko Janković (Real Media Factory), liderka u oblasti digitalnih medija Jasmina Koprivica, Uroš Mikić (Flow Ninja), Ana Brzaković (BizBalans), Luka Trikić (Connect The Dots), Dušan Roglić (Roglić Company), Nenad Gujaničić (Momentum Securities), Marko Matanović (ECD.rs). Moderatorka konferencije bila je Nastasija Stošić.

Najvažnije, pozitivne utiske o konferenciji imali su posetioci – da je najveća vrednost Biznis priča u povezivanju i deljenju znanja, stvarnih iskustava i ideja. Događaj su energičnim nastupima upotpunili Nataša Bekvalac, ToMa i Besode Loco, u ime proslavljanja novih sklopljenih poznanstava.