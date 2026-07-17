Neizvesnost pred kraj berbe: Malinari i dalje ne znaju otkupnu cenu roda, sastanak sa Ministarstvom bez konkretnog dogovora, oglasio se ministar Glamočić
Berba malina ulazi u svoj finiš, a polemike oko otkupne cene još uvek traju. Predstavnci Ministarstva poljoprivrede sastali su se sa mnalinarima u opštini Arilje, ali je ovaj sastanak završen bez konkretnog dogovora i odgovor ključno pitanje kolika će biti konačna cena nije dat.
- Država ne može da određuje otkupnu cenu, jer se ona formira na tržištu. Što je bilo u našoj nadležnosti sve smo uradili. Država je ispunila obaveze prema proizvođačima kroz subvencije i druge mere podrške, dok će konačna cena zavisiti od ponude i potražnje na svetskom tržištu - rekao je ministar Dragan Glamočić.
Malinari iako su razgovore ocenili kao konstruktivne, nisu zadovoljno ishodom sastanka jer još uvek nemaju konkretne infomracije o otkupnoj ceni.
- Berba je pri kraju, a proizvođači i dalje ne znaju po kojoj će ceni prodati ovogodišnji rod, što dodatno povećava neizvesnost - kazao je malinar Mileta Pilčević.
Kurir.rs/RINA