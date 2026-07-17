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Berba malina ulazi u svoj finiš, a polemike oko otkupne cene još uvek traju. Predstavnci Ministarstva poljoprivrede sastali su se sa mnalinarima u opštini Arilje, ali je ovaj sastanak završen bez konkretnog dogovora i odgovor ključno pitanje kolika će biti konačna cena nije dat.

- Država ne može da određuje otkupnu cenu, jer se ona formira na tržištu. Što je bilo u našoj nadležnosti sve smo uradili. Država je ispunila obaveze prema proizvođačima kroz subvencije i druge mere podrške, dok će konačna cena zavisiti od ponude i potražnje na svetskom tržištu - rekao je ministar Dragan Glamočić.

Foto: Dijana Šćekić

Malinari iako su razgovore ocenili kao konstruktivne, nisu zadovoljno ishodom sastanka jer još uvek nemaju konkretne infomracije o otkupnoj ceni.

- Berba je pri kraju, a proizvođači i dalje ne znaju po kojoj će ceni prodati ovogodišnji rod, što dodatno povećava neizvesnost - kazao je malinar Mileta Pilčević.