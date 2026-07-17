Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3751, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
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Kursna lista za 17. jul 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
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Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 102,6096.
Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 1,8 odsto, dok je od početka godine slabiji za 2,6 odsto.
Biznis Kurir
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