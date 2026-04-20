Stara poslovica kaže: „Ponašaj se kao Rimljanin dok si u Rimu“. Međutim, šta raditi kada ste u Tokiju, Cirihu ili na Jamajci? Izdavačka kuća Lonely Planet objavila je novi vodič pod provokativnim naslovom "Don’t Hike Naked in Switzerland“, koji demistifikuje nepisana pravila putovanja širom sveta.

Evo ključnih lekcija koje bi svaki putnik, od digitalnog nomada do korporativnog lidera, trebalo da savlada pre sledećeg leta.

Švajcarska: Držite odeću na sebi

Naslov knjige nije šala. Nakon što je jedan turista 2011. godine prošetao nag pored hrišćanskog centra za rehabilitaciju u kantonu Apencel, vlasti su zvanično zabranile „nago planinarenje“.Pa, poštujte lokalni konzervativizam, čak i usred netaknute prirode.

Slušalice kao znak kulture (i misterije)

Niko u javnom prevozu ne želi da sluša vaš izbor muzike, vaše TikTokove ili glasan razgovor. "Lonely Planet" ističe da su slušalice u 2026. godini postale simbol obzirnosti, ali i "velovi misterije“ koji signaliziraju vaše samopouzdanje u novom okruženju.

Dilema oko bakšiša

Bakšiš je najklizaviji teren modernog putnika, dok ste u SAD, očekuje se bakšiš između 18% i 25% u restoranima. Dok za Japan, davanje novca može izazvati zbunjenost ili čak uvredu. Umesto novca, Japanci će više ceniti malu uspomenu iz vaše zemlje ili ljubaznu pisanu poruku zahvalnosti.

Bonton za stolom

U Japanu je upiranje štapićima u nekoga čin agresije. U Kini ih nikada ne ostavljajte uspravno u činiji sa pirinčem, taj prizor previše podseća na rituale za mrtve. Ako putujete na Bliski istok, u Severnu Afriku ili delove Azije, zaboravite na korišćenje leve ruke pri jelu.

Za levoruke turiste, ovo je jedan od najtežih izazova adaptacije.

Gde je želja, a gde ekološka katastrofa?

Dok Fontana di Trevi živi od novčića turista, Japan moli posetioce da prestanu da bacaju novac u jezera oko planine Fudži. Lokalci su očajni jer metal uništava kvalitet kristalno čiste vode, a znakovi upozorenja na četiri jezika za sada ne daju rezultate.

Jamajka: "Dobro jutro“ je obaveza

Ako u velikim metropolama cenimo privatnost i ćutanje, na Jamajci je rezervisano ponašanje uvredljivo. Očekujte da ćete "dobro jutro“, "dobar dan“ i "laku noć“ izgovarati desetinama puta dnevno i strancima i poznanicima.

Uspeh na novim tržištima ne zavisi samo od kvaliteta vašeg proizvoda, već i od vaše sposobnosti da razumete lokalne kulture. Ponekad je razlika između uspešnog dila i zatvorenih vrata samo u tome da li ste hranu dodirnuli levom rukom ili zaboravili da se javite prolazniku na ulici.