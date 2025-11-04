Slušaj vest

Iznajmljivanje kuća u Srbiji je i dalje u drugom planu u odnosu na rentiranje stanova, ali u agencijama za nekretnine kažu da je i u ovom segmentu potražnja sve veća, a da je i ponuda zadovoljavajuća.

Najbolje se izdaju kuće na periferiji grada, gde se mogu naći i za 200 evra, dok se one u gradskim opštinama, ako su i bolje opremljene, uglavnom smatraju luksuzom, a najam košta od oko 600 pa do 3.000 evra. Tržište u Srbiji ne prati inostrani trend, da se sve više ljudi seli na periferiju, jer i dalje većina zaposlenih nekretnine za iznajmljivanje traži u blizini svojih radnih mesta, prenosi portal "4zida".

Primetan je porast oglasa za montažne i potpuno opremljene kuće, koje su posebno zanimljive zakupcima koji žele mirnije okruženje i prostor spreman za useljenje.

Cene značajno variraju u zavisnosti od veličine, broja etaža, lokacije i opremljenosti.

U Beogradu oko 590 evra za prizemne kuće

U Beogradu se prosečna mesečna zakupnina kreće od oko 590 evra za prizemne kuće, do više od 3.000 evra za višeetažne kuće veće kvadrature, koje se oglašavaju kao vile.

U Novom Sadu prosečne cene su između 670 i 1.500 evra, dok su u Nišu, Kragujevcu, Subotici i Pančevu znatno pristupačnije od 300 do 500 evra mesečno, u zavisnosti od tipa kuće.

Prema podacima sa 4zida, trenutno je u ponudi 860 oglasa za izdavanje kuća širom Srbije.

Situacija po Srbiji

Najviše ih ima u Beogradu, zatim u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Zrenjaninu i Subotici.

U jednoj agenciji kažu da je trenutno u Obrenovcu potražnja za iznajmljivanjem kuća veća u odnosu na ponudu, što nije slučaj sa stanovima.

Mesečni najam kuće zavisi od kvadrature i lokacije, a prosečna cena je 200 do 250 evra, dok su kuće veće kvadrature skuplje.

Kada su u pitanju stanovi, mesečna kirija za garsonjeru iznosi oko 200, za jednosoban ili jednoiposoban stan 250, dvosoban 300 do 350, dok su stanovi veće kvadrature više od 350 evra.

U Obrenovcu povoljnije iznajmiti kuću nego stan

U agenciji navode da u Obrenovcu kuće uglavnom iznajmljuju meštani, dok se retko dešava da dođu ljudi iz Beograda da bi tu živeli.

- Primetno je ipak da se sve više ljudi odlučuje da svoj dom oformi na periferiji grada, ali i dalje ih u tome sprečava nedostupnost javnih institucija, škola, vrtića, domova zdravlja, prodavnica... Ljudi se odriču nekog mira zarad lakšeg funkcionisanja i bržeg dolaska na posao u gradu. Da nije tako, bilo bi ih sigurno više. Imamo slučajeve sa sezonskim radnicima, koji iznajmljuju kuće sa većim kapacitetima smeštaja na period od šest meseci ili duže u zavisnosti od angažovanosti u Obrenovcu - kažu iz agencije.

Oni napominju da je u Obrenovcu, gledajući kvadraturu i lokaciju nekretnina, povoljnije iznajmiti kuću nego stan.

Kuće izdaju i naslednici i dugogodišnji vlasnici tih nekretnina, a u agenciji kažu da ima i kupaca koji žele da investiraju u kupovinu kuće i da je nakon toga izdaju.

Osim klasičnog dugoročnog zakupa, raste i broj oglasa za kuće na dan, posebno u manjim mestima i turističkim zonama.

Ponuda kuća za izdavanje sve je raznovrsnija — od urbanih vila do vikendica u prirodi. Iz agencije navode da je interesovanje posebno poraslo među porodicama koje traže više prostora, dvorište i mirnije okruženje, ali i među zakupcima koji žele fleksibilnost kroz najam na dan ili kraće periode.