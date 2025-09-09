Slušaj vest

Na sunčanoj Siciliji, poznatoj po maslinjacima, vinogradima i arhitekturi koja svedoči o burnoj istoriji Mediterana,prodaje se kuća po ceni od svega 20.000 evra.

Objekat sa velikim potencijalom

Objekat ima potencijal da se preuredi u dvosoban ili trosoban prostor. Vlasnici ističu da će sve lične stvari biti uklonjene, a jedna od prostorija uz kupatilo može lako da se pretvori u dodatnu spavaću sobu.

U drugom delu kuće planirano je postavljanje stepeništa u uglu, što ostavlja mogućnost da prostor ostane podeljen i funkcioniše kao dva odvojena stana. Glavna spavaća soba ima direktan pristup toaletu i izlazu na krov i terasu.

Ukoliko se zadrže određena vrata, ostaje slobodan prolaz ka krovu, dok bi jedna od prostorija mogla postati i dečija soba.

Ova nekretnina, smeštena u ambijentu tipičnog sicilijanskog naselja, pruža odličnu priliku za one koji žele dom na Mediteranu ili investiciju sa potencijalom za adaptaciju.

Pogledajte kako izgleda kuća na Siciliji za 20.000 evra Foto: Screenshot Facebook

BiznisKurir.rs

