KUĆA KOJA MOŽE DA SE PRETVORI U 3 STANA KOŠTA SAMO 20.000 €! Ima balkon, 2 kupatila i prostor za dečiju sobu (FOTO)
Na sunčanoj Siciliji, poznatoj po maslinjacima, vinogradima i arhitekturi koja svedoči o burnoj istoriji Mediterana,prodaje se kuća po ceni od svega 20.000 evra.
Objekat sa velikim potencijalom
Objekat ima potencijal da se preuredi u dvosoban ili trosoban prostor. Vlasnici ističu da će sve lične stvari biti uklonjene, a jedna od prostorija uz kupatilo može lako da se pretvori u dodatnu spavaću sobu.
U drugom delu kuće planirano je postavljanje stepeništa u uglu, što ostavlja mogućnost da prostor ostane podeljen i funkcioniše kao dva odvojena stana. Glavna spavaća soba ima direktan pristup toaletu i izlazu na krov i terasu.
Ukoliko se zadrže određena vrata, ostaje slobodan prolaz ka krovu, dok bi jedna od prostorija mogla postati i dečija soba.
Ova nekretnina, smeštena u ambijentu tipičnog sicilijanskog naselja, pruža odličnu priliku za one koji žele dom na Mediteranu ili investiciju sa potencijalom za adaptaciju.
BiznisKurir.rs