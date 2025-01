Tržište nepokretnosti u Srbiji zabeležilo je blagi oporavak u prvoj polovini 2024. godine u odnosu na 2023. godinu, ali je vrednost i dalje ispod vrednosti iz prve polovine 2022. godine. To se i te kako dobro vidi kako iz broja kupoprodajnih ugovora, koji je u padu, tako i iz vrednosti transakcija, koja je niža u odnosu na isti period prethodne godine. U suštini, slab oporavak tržišta nepokretnosti posledica je kretanja u Beogradu, koji beleži loše rezultate.

Periferija je napokon u modi

Šta se očekuje u 2025. godini

- Očekujem da se to hlađenje nastavi i u narednom periodu. To je dobro. Nemamo više pritisak na cene. Očekujem i povratak kreditnih kupaca, kao i da najveći deo kapitala ode u kupovinu stanova za koje je potrebno izdvojiti od 1.500 do 3.000 evra po kvadratu, a koji će se kupovati iz kredita. Najveći deo prometa bih očekivao u toj kategoriji stanova i tu će cene ostati ili stabilne ili nastaviti da rastu - objašnjava Nešovanović.