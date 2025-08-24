Slušaj vest

Sezonski rad na Jadranu je prilika za mnoge da zarade novac i steknu iskustvo, a to najbolje zna dvadesetdevetogodišnja Bojana Topalović iz Srbije. Ona dolazi u Hrvatsku već petu godinu zaredom, a trenutno radi u Malom Lošinju.

Redovno deli utiske o životu sezonskih radnika na TikToku, a najzanimljivija stvar je bila njena računica, koja pokazuje da mesečno troši oko 200 evra na hranu i piće.

Kako kaže, poslodavac joj obezbeđuje doručak i jedan topli obrok dnevno, dok ostatak pokriva sama. Takođe, kada je ujutru u smeni, jede kolač koji sama napravi, a za večeru često sklopi sendvič koji košta samo nekoliko evra.

- Jednom nedeljno idem u prodavnicu i potrošim 30 do 40 evra - rekla je Bojana.

Jednom ili dva puta mesečno ide i u restoran, gde za večeru i piće plaća između 20 i 30 evra.

- Upravo zato što trošite tako malo, možete mnogo zaraditi tokom sezone. Poslodavac plaća stan i komunalne usluge, plus dva obroka dnevno, a ponekad čak i tri. Naravno, ako pušite cigarete i izlazite, troškovi su mnogo veći, ali ako vam je cilj da uštedite novac, to je vrlo moguće - objašnjava on u opisu objave.

Peta sezona u Hrvatskoj

Podsećanja radi, srpska TikTokerka Bojana Topalović trenutno radi na svojoj petoj sezoni u Hrvatskoj. Od svih mesta na svetu, more je ovde najlepše, rekla je ranije Bojana, iako se nada da će u budućnosti ovde dolaziti samo na letnji odmor. Međutim, tvrdi da je i sada srećna. „Mogu da radim, uštedim novac i idem na plažu nekoliko puta nedeljno“, kaže ona.

Ona je ranije otkrila da ove godine radi u restoranu u Malom Lošinju. Takođe je rekla da sezonski rad može biti naporan. „Svako ko je radio sezonski zna koliko je to teško zarađen novac, a od kuće vam kažu: 'Pošaljite mi neke slike sa mora'. Naravno da neću slati slike sa posla, iz unutrašnjosti restorana. Iako priče i fotografije govore jedno, realnost nije samo plaža. Ima puno posla, smene su duple, ide se iz druge u prvu, a često ni do plaže ne stignete“, rekla je.