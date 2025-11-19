Slušaj vest

Vlada Srbije usvojila je paket predloga zakona koji se odnose na sektor energetike, imajući u vidu trenutne okolnosti u ovoj oblasti. Reč je o Predlogu zakona o nafti, Predlogu zakona o gasu i Predlogu zakona o obaveznim rezervama nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa.

Kako je saopšteno, cilj ovih zakonskih rešenja jeste povećanje sigurnosti, kvaliteta i pouzdanosti snabdevanja domaćeg tržišta, kao i usklađivanje sa evropskim propisima u energetskom sektoru.

Na istoj sednici usvojeno je i rešenje kojim se daje prethodna saglasnost na Odluku o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću „Gas infrastruktura“ Novi Sad.

U saopštenju se navodi da će novoosnovano preduzeće „Gas infrastruktura“ preuzeti vlasništvo nad infrastrukturom u skladu sa međunarodno prihvaćenim obavezama, dok će JP „Srbijagas“ i dalje obavljati delatnost snabdevanja tržišta gasom.