Japanski ministar trgovine Jodži Muto izjavio je danas povodom novinarskog pitanja o uvozu ruskih energenata da će njegova zemlja delovati na osnovu nacionalnog interesa, uz održavanje bliske koordinacije sa međunarodnom zajednicom.

Američki ministar finansija Skot Besent potvrdio je prošle nedelje da je rekao japanskom ministru finansija Kacunobui Katou da Trampova administracija očekuje da Japan prestane da uvozi ruske energente, prenosi Rojters.

- Od invazije na Ukrajinu, Japan stalno smanjuje svoju zavisnost od ruske energije - rekao je Muto novinarima, odbijajući da direktno komentariše Besentovu izjavu. Dodao je da LNG iz Sahalina-2 igra izuzetno važnu ulogu u energetskoj bezbednosti Japana, napominjući da doprinosi sa oko 3 odsto ukupne proizvodnje električne energije.

- Japan namerava da održava blisku koordinaciju sa međunarodnom zajednicom, uključujući G7 - zaključio je Muto.

Američki i evropski pritisak na azijske kupce ruske energije mogao bi da ograniči uvoz indijske nafte od decembra, što bi dovelo do jeftinijih zaliha za Kinu, dok je malo verovatno da će Japan za sada obustaviti svoje isporuke tečnog prirodnog gasa (LNG) sa Sahalina, rekli su prošle nedelje trgovinski izvori i analitičari.

Biznis Kurir/Politika