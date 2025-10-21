Slušaj vest

- Već nekoliko meseci aktivno razgovaramo sa privrednicima u gradovima Srbije i tu smo za sva pitanja u vezi sa novim modelima govora. Odziv privrede je veoma dobar, što potvrđuje da postoji obostrano poverenje i temelj za nastavak saradnje. Kupcima detaljno objašnjavamo šta mogu dobiti izborom dinamičkog, kombinovanog ili fiksnog modela ugovora, poredimo podatke i na taj način zajednički dolazimo do najpovoljnijeg ugovora što se tiče potrošnje i svih troškova za električnu energiju.

Pozivam kupce da nam se obrate i da u narednom periodu pronađemo najoptimalnije opcije - rekla je Sanja Marković, direktor direkcije za komercijalno snabdevanje u EPS.

Tokom prezentacije na sajmu energetike kupcima privrednicima predstavljeni su i uporedni primeri sa troškovima zavisno od modela ugovora, što može pomoći pri izboru najpovoljnijeg modela ugovora. Privrednici su dobili i odgovore na pitanja o tome šta znači otvaranje garantovanog snabdevanja za preduzetnike, mala i mikro preduzeća, na koji način mogu optimizovati odobrenu snagu u skladu sa potrebama preduzeća. Predstavljen je i novi kalkulator potrošnje za kupce na garantovanom i komercijalnom snabdevanju pomoću kojeg svi mogu da izračunaju svoje troškove i uporede ih zavisno od toga koju opciju snabdevanja koriste.

