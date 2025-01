"On želi da malo prodrma sve zemlje da vidi kako dišu. On to radi i u Velikoj Britaniji, čak i svog nedavnog partnera Najdžela Faraža naziva lošim reformatorom. Neverovatno je koliko on kaže za kratko vreme, većina toga nema veze sa vezom. Vidite i šta se dešava sa Markom Zakerbergom i Fejsbukom, koji su kleknuli i ukinuli regulaciju govora mržnje. Evropa možda neće imati izbora i moraće da zabrani neke od društvenih mreža - zaključila je Mirjana Rakić.