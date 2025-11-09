Slušaj vest

Objava o prodaji kuća, palceva, pa i celih domaćinstava sve je više u oglasima, kako na profesionalnim sajtovima za oglašavanje, tako i na društvenim mrežama.

Zbog velike ponude, mnogi ne uspevaju da dobiju prvobitnu cenu po kojoj su svoju imovinu ponudili na prodaju, pa sve češće pribegavaju snižavaju cena.

Snižena cena

Tako je i Ana Radojević, koja je na Fejsbuk stranici "Jeftine nekretnine Srbija" postavila objavu o prodaji kuće u mestu Trnava kod Jagodine, naglasila da se radi o spuštenoj ceni.

Naime, ona kuću od 150 metara kvadratnih i dva pomoćna objekta na placu od tri ara prodaje po ceni od 55.000 evra.

- Nalaze se na 3 km od centra Jagodine, u Trnavi. Kuća ima izlaz na dve ulice. Prizemni deo sastoji se od hodnika, kupatila, jedne spavaće sobe, dnevnog boravka sa trpezarijom i kuhinjom - napisala je Ana.

1/8 Vidi galeriju Kuća od 150 kvadrata, dva pomoćna objekta i plac u Trnavi kod Jagodine nude se na prodaju za 55.000 evra Foto: Pritnscreen/Facebook

Soba koliko hoćeš

Ona je dodala da se u prizemlju nalazi i garaža.

- Sprat se sastoji od hodnika, kupatila, tri spavaće sobe, dnevnog boravka sa trpezarijom i kuhinjom i dve terase. U dvorištu se nalaze dva pomoćna objekta. Cena je spuštena na 55.000 evra - istakla je Ana Radojević.