Saznajte šta stručnjaci predviđaju za tržište nekretnina u 2025. godini. Da li će doći do pada cena kvadrata, stagnacije ili blagih poskupljenja? Milić Đoković, procenitelj, deli svoje prognoze o smirivanju tržišta i uticaju inflacije. Evo šta nas očekuje na domaćem i evropskom tržištu

Skoro svi građani su sa velikom pažnjom pratili šta se dešava sa cenom kvadrata poslednjih nekoliko godina. Razne oscilacije su se dešavale na ovom tržištu. Dolazilo je do ogromnog rasta, ali posle određenog perioda i do stabilizacije. Evo šta nas očekuje u 2025. godini.

Milić Đoković, procenitelj i stručnjak za nekretnine izneo je svoje prognoze za godinu koja je pred nama. Nažalost nije imao toliko optimističnu prognozu, jer kako stvari za sada stoje do pada cene kvadrata neće doći, ali smirivanje ovog tržišta je najrealnija opcija.

On je istakao da u 2025. godini neće biti nikavih drastičnih promena, neće doći ni do velikih poskupljenja, ali ni do pada cena.

- Cena kvadrta kada govorimo o kupoprodaji pratiće trend inflacije. Očekivanja su da će doći do smirivanja cena, neće biti velikih skokova, ali nažalost dolaziće do porasta porasta u odnosu na inflaciju, što bi značilo za oko 1 do 3 odsto da će cene rasti.

- Cene u kupoprodaji nemogu da padnu ako raste cene svega ostalog, materijala, nabavke, radne snage, energenata... Ne očekujem ni da će doći do drastičnog rasta cena. Ono što je moja prognoza jeste da će doći do smirivanja ili eventualno blagog rasta od 2 do 3 odsto.

Eurostat: U Srbiji umeren i stabilan rast cena nekretnina

Kada se uporedi indeks cena stanova u Srbiji sa indeksima u zemljama Evrope, Srbija je imala umeren i stabilan rast cena od početka 2024. godine.

Prema dostupnim podacima Eurostata za drugo tromesečje 2024, veći broj država beleži oporavak i stabilizaciju na tržištu nepokretnosti, međutim, i dalje postoji raznolikost u dinamici evropskog tržišta. Dok je u nekim zemljama zabeležen pad cena stambenih nekretnina, poput Luksemburga, Finske i Francuske, druge zemlje, kao što su Poljska, Bugarska, Litvanija i Hrvatska, beleže izrazito visok godišnji rast cena.

– Prodaja stanova u trećem tromesečju 2024. godine je već drugi kvartal u porastu. Tokom trećeg kvartala 2024. došlo je do povećanja potražnje za nekretninama u Republici Srbiji, sa zabeležena 11.473 ugovora o prometu stanova (16,8 posto više nego u istom periodu prošle godine), uz ukupnu vrednost od 1.014 miliona evra (31,3 posto više nego prošle godine). U trećem tromesečju svi regioni u Srbiji su zabeležili godišnji rast u broju prodaja i vrednosti prometa na tržištu stanova – pojašnjavaju RGZ -u.