Slušaj vest

Mađarska je doživela prekretnicu u građevinskoj tehnologiji - robot za zidanje pod nazivom WLTR uspešno je izgradio zidove stambene kuće u 18. okrugu Budimpešte za manje od tri dana.

U septembru 2025. godine, završena je prva stambena zgrada u Mađarskoj sa nosećim zidovima koje su izgradili roboti. Robot WLTR, razvijen kroz saradnju između Wienerbergera, češke kompanije GreenBuild i KM Robotics, isporučio je porodičnu kuću od 100 m2 strukturnom završetku u rekordnom roku.

Foto: Shutterstock

- Robot za zidanje u akciji nije samo impresivan, već i ubedljiv sa inženjerske perspektive. Brzina i preciznost izvođenja su na nivou koji je teško postići ručno. Sa stanovišta izvođača radova, ovo nije samo tehnološka zanimljivost, već dobro isplanirano, isplativo i kvalitetno rešenje- rekao je za Magyarépítők.hu Tihamer Vračarič, generalni direktor Berill Házépítő Kft., kompanije odgovorne za izgradnju porodične kuće.

Sposoban da gradi do 10 m2/h i da dostigne preko 3 m visine, WLTR je ekvivalentan učinku cele petočlane zidarske ekipe i to bez pauza, usporavanja i izostajanja sa posla.