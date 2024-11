Koji su to osnovni principi zelene gradnje, a koji održivi građevinski materijali i zelena tehnološka rešenja, kolika je nužnost energetske efikasnosti i OIE u gradnji, kao i važnost ekonomskih i društvenih aspektata zelene gradnje, bile su teme tokom drugog panelu “ZELENA GRADNJA: PUT KA ODRŽIVOM URBANIZMU”, koji je moderirala Dragana Korica, izvršni direktor Saveta zelene gradnje Srbije na WMG konferenciji „Održiva budućnost 2025 - inovacije i dobre prakse za smanjenje CO2 otiska".

- U tom smislu imamo predmete koji se odnose na ciljeve zelene tranzicije. Do pre 50 godina glavni problem je bio kako projektovati objekat da bude bezbedan, kasnije smo prešli na upotrebljivost, a potom i na trajnost konstrukcije. Fokus danas je upotrebljivost i trajnost u okviru novih standarda, uključujući faktore održivosti i zaštite životne sredine. Država je ključni faktor koji to može da pomogne i ubrza, ili s duge strane uspori. Krenuli smo da radimo na tome, i pred nama je dosta posla koji treba uraditi”, kazala je ona i dodala da je građevinska - dominantna praktična industrija.



“Naša istraživanja su otpočela od zelenih materijala, a sada možemo da izađemo iz laboratorije u operativu to jest da to primenimo u praksi. Kroz veliki evropski projekat upotrebe materijala i održivosti, mi imamo pilot projekat izgradnje malog objekta na koji je moguće primeniti te zelene principe. Sada kompanije žele da primene zelena rešenja ali imaju praktična pitanja, od toga gde da kupe te materijale ili kako da ih primene u izgradnji. Mi smo se trudili da im praktično damo predloge I primere na lokalnom nivou, gde i kako mogu da dođu do tih materijala”, navela je ona I dodala da velike količine otpada često završavaju na neregularnim i regularnim otpadima što je veliki slojeviti problem.