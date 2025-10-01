Slušaj vest

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 30. septembra novu posebnu licencu kojom je odloženo stupanje na snagu sankcija u punom obimu prema kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS).

Ovom odlukom NIS-u je omogućeno nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 8. oktobra 2025. godine.

Iz kompanije podsećaju da su već podneli dopunu zahteva za uklanjanje sa liste SDN (Specially Designated Nationals), na kojoj se NIS nalazi. Reč je o dugotrajnom i kompleksnom procesu, a inicijalni zahtev je poslat 14. marta ove godine.

- NIS nastavlja sa aktivnostima koje imaju za cilj prevazilaženje aktuelne situacije, a o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje kompanija će blagovremeno obavestiti javnost - navodi se u saopštenju.

