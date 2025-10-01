Slušaj vest

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 30. septembra novu posebnu licencu kojom je odloženo stupanje na snagu sankcija u punom obimu prema kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS).

Ovom odlukom NIS-u je omogućeno nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 8. oktobra 2025. godine.

Iz kompanije podsećaju da su već podneli dopunu zahteva za uklanjanje sa liste SDN (Specially Designated Nationals), na kojoj se NIS nalazi. Reč je o dugotrajnom i kompleksnom procesu, a inicijalni zahtev je poslat 14. marta ove godine.

- NIS nastavlja sa aktivnostima koje imaju za cilj prevazilaženje aktuelne situacije, a o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje kompanija će blagovremeno obavestiti javnost - navodi se u saopštenju.

BiznisKurir.rs

Ne propustiteInfoBizNIS TRAŽI NOVO ODLAGANJE AMERIČKIH SANKCIJA! Zahteva specijalnu licencu i uklanjanje sa SDN liste
NIS
InfoBiz"ŽELELI SU DA NAM UKAŽU POŠTOVANJE!" Predsednik Vučić se zahvalio Amerikancima na odlaganju sankcijama NIS-u: Za sedam dana...
Screenshot 2025-09-28 171046.png
InfoBizJOŠ JEDNA POBEDA VUČIĆA, EKONOMISTI POZDRAVLJAJU PONOVNO ODLAGANJE SANKCIJA NIS-U! "Građani da se ne plaše, neće biti nestašice goriva kao devedesetih!"
NIS sankcije.jpg
InfoBizGRAĐANI PRAVE REZERVE BENZINA, TO JE LOŠE PO TRŽIŠTE! Sankcije NIS-u najavljene od prvog oktobra, stručnjaci o posledicama koje će trpeti srpska ekonomija
366448_250926.01_12_04_03.Still010.jpg

BONUS VIDEO:

EVO ŠTA OČEKUJE GRAĐANE SRBIJE AKO STUPE SANKCIJE ZA NIS! Tomić: Dolazi do drugačijeg nivoa poslovanja na benzinskim pumpama Izvor: Kurir televizija