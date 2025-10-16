Slušaj vest

Planina Stolovi se uzdiže u blizini Kraljeva, a predstavlja jedan od dragulja netaknute prirode Srbije.

Stolovi su i dalje relativno neotkrivena destinacija, daleko od masovnog turizma, koji karakteriše poznatije planine.

Ono što Stolove izdvaja jeste autentični pejzaž – prostrani pašnjaci, šume i vidikovci sa kojih se pružaju nestvarni pogledi, poput onog na dolinu Ibra.

Stolovi
Za ljubitelje planinarenja i tišine Stolovi su idealno mesto Foto: Zorana Jevtić

Planina je poznata i po divljim konjima, koji se mogu videti kako galopiraju po visoravnima, stvarajući prizor koji deluje gotovo nestvarno.

Idealna za planinare

Za ljubitelje planinarenja i tišine Stolovi su idealno mesto. Brojne planinarske staze vode do vrhova kao što su i Čiker i Kamarište, koje se nalazi na 1.375 metara nadmorske visine. Kamarište neki nazivaju i Ravni sto zbog platoa na vrhu.

Skriveni izvori i ostaci tvrđave Maglič

Na planinskim putevima Stolova nalaze se brojni skriveni izvori, livade i drevni ostaci tvrđave Maglič, jedne od najlepših srednjovekovnih građevina u Srbiji.

Stolovi nude iskustvo prave divljine — bez gužvi i hotela. To je planina za one koji žele mir i neposredan dodir sa prirodom.

Upravo zbog toga, Stolovi sve više privlače one koji traže alternativu poznatim destinacijama.

