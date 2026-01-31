Slušaj vest

Generalni direktor kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora Saša Marković izjavio je da je ta kompanija tokom 2025. godine uložila 35,2 miliona evra u infrastrukturne projekte i svoje operacije u Srbiji.

"Velike inicijative, poput novog, automatizovanog visokoregalnog (High Bay) skladišta i nove proizvodne linije u Neresnici, potvrđuju našu posvećenost efikasnosti i održivim rešenjima. Aktivno istražujemo primenu veštačke inteligencije i naprednih digitalnih alata u lancu snabdevanja, logistici, prodaji i administraciji, sa ciljem postizanja neto nulte emisije do 2040. godine“, rekao je Marković nakon sastanka sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Aleksandrom Titolom, koji je posetio Coca-Cola sistem u Beogradu.

Marković je naveo da je poseta zvaničnika američke ambasade velika čast za ovu poslovnu jedinicu i dodao da su tokom sastanka razgovarali o načinima daljeg doprinosa poslovanju i lokalnoj zajednici u Srbiji.

Kako je istakao, brend Coca-Cola prisutan je na domaćem tržištu od 1968. godine, a od 1997. godine fabrika posluje kao Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora, koja danas potrošačima donosi neke od najprepoznatljivijih brendova.

Naglasio je da, iako je Coca-Cola HBC deo globalnog Coca-Cola sistema, ona je duboko ukorenjena u lokalni kontekst kada je reč o svom socio-ekonomskom uticaju na privredu Srbije.

Dugoročno ulaže u profesionalni razvoj zaposlenih i zahvaljujući mogućnostima za učenje, napredovanje i lični razvoj i godinama je prepoznata kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca.

Studija o socio-ekonomskom uticaju Coca-Cola sistema i kompanije Bambi, koja je predstavljena 2025. godine, pokazuje da je sistem generisao 633 miliona evra dodate vrednosti duž celog lanca vrednosti, što predstavlja 0,9 odsto BDP-a Srbije.

Direktno zapošljava 1.788 ljudi, a svako radno mesto u okviru Coca-Cola sistema i Bambija, koji je u vlasništvu Coca-Cola HBC, generiše dodatnih 11 radnih mesta u širem lancu vrednosti.

Rezultati studije pokazuju da je podržano 22.600 radnih mesta, kao i doprinos od 343 miliona evra kroz poreze i socijalne doprinose, što predstavlja 1,3 odsto ukupnih poreskih prihoda Srbije.

Poslovna jedinica Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora posluje kroz tri punionice - u Zemunu, gde se proizvode neki od najpoznatijih brendova kao što su Coca-Cola, Fanta, Sprite i Schweppes, dok se negazirana i gazirana voda Rosa puni na Vlasini i u Neresnici.

Portfolio je proširen akvizicijama: Vlasinka (negazirana voda Rosa) 2005. godine, sokovi Fresh&Co 2006, MB Impex (rakije i likeri) 2018. i Bambi 2019. godine, čime je uspostavljen dugoročni rast.

Punionica Rosa Homolje otvorena je 2022. godine, čime je u portfolio uvedena lokalno proizvedena gazirana voda.