Pilates je godinama unazad slovio za pristupačan vid rekreacije, namenjen svima koji žele da se brave sportom. Međutim, jedna objava na Redditu pokrenula je burnu raspravu o tome da li je pilates danas postao luksuz rezervisan samo za uzak krug ljudi i da li njegova popularnost opravdava sve više cene, imajući u vidu da po čitavoj studiji niču pilates brojni pilates studiji.

Autorka objave navodi da je dugo želela da se oproba u pilatesu, ali da u njenom gradu do sada nije postojao nijedan studio. Kada se konačno otvorio, puna entuzijazma otišla je da se raspita o terminima i uslovima. Umesto očekivanog prijatnog iskustva, dočekala ju je atmosfera koja ju je, kako kaže, navela da se zapita da li uopšte pripada toj priči.

Kada je konačno došla do osnovnih pitanja, termina i cene, usledio je šok. Cena mesečne članarine, uz dva do tri treninga nedeljno, iznosila je čak 350 evra.

- Da li je moguće da se tek sada budim i shvatam da je pilates samo za određenu grupu ljudi? - zapitala se autorka, uz dozu ironije i neverice.

Pilates kao biznis, a ne trening

U komentarima se ubrzo razvila diskusija, a mnogi korisnici smatraju da pilates, posebno reformer pilates, danas više pripada lifestyle industriji nego svetu sporta i rekreacije.

Jedan od komentara ističe da su ljudi uvedeni u ideju da je reč o revolucionarnoj metodi treninga, prvenstveno kroz estetiku i marketing. Kako navode, pilates se danas često prodaje kroz određeni imidž, dok se sama suština vežbanja stavlja u drugi plan.

Prema mišljenju pojedinih korisnika koji rade u teretanama, znanje instruktora često nije naročito napredno i ne opravdava cenu termina, a obuka za rad se relativno brzo završava. Upravo zbog velike potražnje i popularnosti na društvenim mrežama, ovaj vid treninga postao je izuzetno profitabilan.

- Sve to možeš da radiš i u teretani ili kod kuće ako se malo informišeš - navodi jedan komentar, uz zaključak da se danas više plaća trend nego stvarna vrednost treninga.

Ipak, nisu svi komentari negativni. Pojedine korisnice ističu da im je reformer pilates doneo konkretne i merljive rezultate i da je mesečna članarina u jednom takvom centru u potpunosti vredna novca. Jedna od njih navodi da je zahvaljujući ovom tipu treninga prvi put u životu uspela da ojača dovoljno da radi sklekove, zgibove i propadanja, kao i da dobije vidljivo jače trbušne mišiće, što joj nije pošlo za rukom tokom klasičnih treninga u teretani.

Podseća se i na to da je reformer pilates prvobitno osmišljen kao pomoć osobama koje ne mogu pravilno da izvode vežbe na strunjači, kako bi vežbanje bilo dostupnije svima. Međutim, kako komentari primećuju, ta ideja se vremenom potpuno izokrenula.

Ogromne razlike u cenama

Rasprava je dodatno dobila na značaju kada su korisnici počeli da dele iskustva o cenama u različitim gradovima. Dok pojedini studiji naplaćuju i do 350 evra mesečno, drugi navode da se u beogradskim teretanama pilates u okviru grupnih treninga može pronaći po ceni od 3.500 do 4.500 dinara mesečno, uz tri termina nedeljno.

Jedan komentar ističe da je na Vračaru reformer pilates sa dva termina nedeljno oko 250 evra mesečno, što pokazuje kolike razlike postoje čak i unutar istog grada, u zavisnosti od lokacije, koncepta i brenda studija.

Trening ili statusni simbol

Iz cele rasprave zaključuje se da pilates danas ima dva lica. Sa jedne strane, reč je o legitimnom i efikasnom obliku vežbanja koji mnogima donosi stvarne zdravstvene i fizičke benefite i opravdava skupu cenu. Sa druge, postao je i statusni simbol, deo urbanog identiteta i estetike, čija se cena često formira na osnovu trenda, a ne realne vrednosti usluge.