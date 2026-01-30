InfoBiz
MUP o obustavi štrajka kamiondžija na granicama: Preduzete sve mere u cilju uspostavljanja prelaska državne granice i ubrzanja protoka saobraćaja
Slušaj vest
Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopštava da je danas od 15 časova obustavljena blokada saobraćaja za teretna vozila, koja je uspostavljena 26. januara 2026. godine, u 12 časova, na izlazu iz zemlje na teretnim terminalima, a nakon toga u ponoć i na ulazu na graničnim prelazima Republike Srbije.
Uprava granične policije preduzima sve mere i radnje u cilju uspostavljanja redovnog režima saobraćaja i prelaska državne granice i ubrzanja protoka saobraćaja za teretna motorna vozila koja se već nalaze na području graničnog prelaza, kako na ulazu u Srbiju tako i na izlazu iz zemlje.
Takođe, o navedenom su obavešteni susedni granični organi.
Reaguj
Komentariši