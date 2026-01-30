Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopštava da je danas od 15 časova obustavljena blokada saobraćaja za teretna vozila, koja je uspostavljena 26. januara 2026. godine, u 12 časova, na izlazu iz zemlje na teretnim terminalima, a nakon toga u ponoć i na ulazu na graničnim prelazima Republike Srbije.

Uprava granične policije preduzima sve mere i radnje u cilju uspostavljanja redovnog režima saobraćaja i prelaska državne granice i ubrzanja protoka saobraćaja za teretna motorna vozila koja se već nalaze na području graničnog prelaza, kako na ulazu u Srbiju tako i na izlazu iz zemlje.