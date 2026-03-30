Usklađivanje penzija sa rastom plata kao posledica inflacije nije stvarno povećanje penzija, niti predstavlja zadržavanje istog odnosa, jer se usklađivanja ne sprovode u visini od 100 odsto rasta plata, navodi predsednik BUZ-a.

Predsednik „Bloka umirovljenici zajedno“ Milivoj Špika osvrnuo se na visinu radničkih penzija. Podseća da su dva ključna faktora dužina radnog staža i visina plate, dok svi ostali predlozi, kako kaže, narušavaju osnovnu pravednost i obezvređuju rad. Jedan od takvih predloga je i uvođenje minimalne penzije, piše Mirovina.hr.

"Odnos radnika i penzionera nije bitan“

- Na društvenim mrežama može se pročitati svašta, od predloga da bi svi trebalo da imaju jednake penzije, preko stavova da minimalna penzija za 15 godina staža treba da bude gotovo izjednačena s onom za 30 godina, pa sve do ideja da se usklađivanje penzija sprovodi u istim nominalnim iznosima umesto u procentima. Tu su i predlozi o različitim stopama usklađivanja, pri čemu bi oni s manjim penzijama dobijali veće procente i obrnuto. Nije teško primetiti da većina tih stavova polazi od ličnog interesa, što je donekle razumljivo, ali dugoročno štetno za ozbiljnu i argumentovanu raspravu - navodi Špika.

Čelnik BUZ-a ističe da za sadašnje penzionere po opštim propisima, koji imaju takozvane „radničke“ penzije, nije relevantan trenutni odnos broja zaposlenih i penzionera, kao što nije tačna ni tvrdnja da veće plate sadašnjih zaposlenih, uz veće uplate doprinosa, znače i veće penzije.

Veće plate ključne su za buduće penzije

- Upravo zato je važno da i organizatori protesta 18. aprila imaju u vidu sve činjenice kako svojim izjavama ne bi davali dodatni alibi za nastavak obezvređivanja penzija. Veće plate zaposlenih uz veća izdvajanja za doprinose ključne su za penzije onih koji danas rade, ali ne i za "radničke" penzije onih koji su svoj radni vek već završili. Usklađivanje penzija s rastom plata kao posledica inflacije nije stvarno povećanje penzija, niti predstavlja zadržavanje istog odnosa jer se usklađivanja ne rade sa 100 odsto rasta plata, navodi predsednik BUZ-a.

Špika zaključuje da se penzioneri često pokušavaju prikazati kao paraziti na teret sadašnjih zaposlenih. Borba za prava penzionera počinje borbom za radnička prava, zbog čega radnici i penzioneri treba međusobno da se podržavaju, dodao je, uključujući i 18. april, zbog zajedničkog interesa koji prevazilazi pojedinačne.