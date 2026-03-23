Podnošenje zahteva za penziju u Fond PIO često stvara nejasnoće o tome u kojoj fazi se nalazi postupak i kada možete očekivati konačno rešenje. Da biste ostali informisani i pravovremeno pratili svoj zahtev, postoje različite opcije koje Fond PIO nudi korisnicima.

Najdirektniji način za proveru statusa vašeg zahteva je lično na šalteru filijale Fonda PIO koja je nadležna za donošenje rešenja. Potrebno je da ponesete ličnu kartu, jer službenici na uvid mogu proveriti podatke o vašem predmetu i pružiti osnovne informacije o tome da li je zahtev u fazi obrade, provere dokumentacije ili pred donošenje rešenja.

Ako ne možete lično da posetite filijalu, informacije možete dobiti i elektronski. Kontakt centar Fonda PIO omogućava da pošaljete upit putem mejla na adresu kontakt@pio.rs. U poruci navedite svoje podatke (ime, prezime, JMBG i broj predmeta, ako ga imate) kako bi službenici mogli da identifikuju vaš zahtev i daju vam precizne informacije.

Fond PIO takođe nudi mogućnost praćenja predmeta putem elektronske evidencije na svom sajtu (www.pio.rs). Da biste pratili kretanje predmeta online, dovoljno je da unesete svoj JMBG i broj predmeta. Ako ne posedujete broj predmeta, možete zatražiti PIN kod na šalteru bilo koje filijale, koji vam omogućava pristup statusu predmeta putem interneta. Ovaj sistem olakšava korisnicima da u realnom vremenu vide u kojoj fazi se nalazi obrada njihovog zahteva i da planiraju dalje korake.

Za detaljnije i specifične informacije o toku postupka, preporučuje se direktan kontakt sa referentom koji je zadužen za vaš predmet. Referent može pružiti uvid u sve spise predmeta, objašnjavajući eventualne zastoje ili dodatne zahteve za dokumentacijom, kao i precizno informisati kada se može očekivati donošenje rešenja.

Redovno praćenje statusa predmeta omogućava korisnicima da budu informisani o svakoj fazi postupka i smanjuje mogućnost nesporazuma ili kašnjenja. Bilo da se odlučite za ličnu posetu filijali, kontakt putem mejla ili online praćenje, Fond PIO pruža sve potrebne alate da korisnici na jednostavan način prate svoj zahtev za penziju.