Kako ističe direktor Fonda PIO Relja Ognjenović, baš za te penzionere najavljena su i dodatna uvećanja penzije.

Podseća se da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pre nekoliko dana govorio o tome da će svi penzioneri imati uvećanja, a posebno oni koji imaju penziju manju od 45.000.

Govoreći sa penzionerima sa primanjima do 40.000, 45.000 dinara ističe se da tih penzionera ima negde oko 706.000–707.000 i da će gledati da smanje razliku u povećanju.

- Mi imamo osetna povećanja već godinama unazad. Prošle godine smo imali povećanje od 24,4%. Ali nije to isto povećanje kod penzionera koji ima minimalnu penziju 31.000, 32.000 ili 35.000 dinara, kao i kod onog koji ima 100.000 dinara. Moramo da smanjimo tu razliku u visini penzija, tako da ova mera će u mnogome pomoći našim penzionerima sa najnižim primanjima. Negde nam je plan da uz naredno povećanje penzija imamo i ovaj efekat koji će biti dodatno neko primanje za naše penzionere koji imaju minimalne penzije, odnosno penzije do 40.000–45.000 dinara - rekao je direktor Fonda PIO za RTS.

Dodaje se da je postavljen i cilj da prosečna penzija 2027. godine bude 650 evra.

- Kao što je planom Srbija 2025 ispunjeno – plan je bio da prosečna penzija bude 430–450 evra, a dočekali smo da imamo 485. Tako da nastavljamo istom dinamikom, ispunićemo plan i Srbija 2027, ali i Srbija 2030, gde gledamo da prosečna penzija bude 750 evra - rekao je direktor Fonda PIO.

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić poručio je pre par dana da će obezbediti da penzionerima koji imaju najniže penzije one brže rastu u narednom periodu.

- Kada vidim da moji roditelji imaju visoku penziju, ja osetim tu nepravdu kada znam da neko drugi ima tri puta manju penziju. E tu nepravdu moramo da ispravimo i ti ljudi koji imaju najniže penzije, obezbedićemo da njima nešto brže rastu te penzije. Naći ćemo način, jer nepravda ne može da bude pravda i nepravda ne može da bude pravo. I ti ljudi imaju pravo na dostojanstven život, i bolji, i nešto je lakši nego ranije, nije dovoljno - rekao je Vučić u Beogradskoj areni na skupu "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica".

Istakao je da će za samo četiri godine prosečna penzija u Srbiji biti 750 evra, a prosečna plata 1.700 evra.

- To je naš plan i program. To je ono što obećavamo građanima i to je ono što nudimo. To je ono što je za nas od presudnog značaja - rekao je Vučić.