Slušaj vest

Po uzoru na penzionerske kartice iz Srbije i hrvatsko Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike (MROSP) radi na modelu kartica za korisnike svih socijalnih davanja širom zemlje. Pilot projekat će biti pokrenut u dve županije, a kartice bi bile dostupne širom Hrvatske do kraja ove godine, najavio je nadležni ministar Alen Ružić.

Po stupanju na dužnost, nedavno izabrani ministar Ružić suočio se sa brojnim izazovima. Stoga ne čudi što je u senci događaja, od prvih isplata penzija bez kazne za preveremeno penzionisanedo belog štrajka u nekim zavodima socijalne zaštite, ostala ideja o uvođenju posebne kartice za korisnike socijalne pomoći.

Rešenje za socijalna davanja

Na pitanje novinara kako je moguće da se inkluzivni dodatak, možda najkontroverznija socijalna mera, isplaćuje samo u jednoj banci, Ružić je rekao da radi na novom rešenju, koje bi trebalo da obuhvati sve socijalne davanja. Prema podacima za 2024. godinu, socijalna davanja prima oko 280.000 ljudi u Hrvatskoj.

- Intenzivno radim na tome da obezbedim što širu dostupnost svih socijalnih davanja i da to bude model elektronske kartice koja će biti prihvaćena svuda za besplatno trošenje i omogućiti podizanje dela gotovine, za kupovinu na pijaci ili nečega preko jeftinije onlajn prodavnice - rekao je ministar.

Gradovi imaju svoje kartice

Ideja o uvođenju sveobuhvatne kartice nije nova. Naime, još prošle godine resorno ministarstvo formiralo je radnu grupu zaduženu za kreiranje jedinstvene penzionerske kartice za celu Hrvatsku, po uzoru na slične modele koji su zaživeli u Puli, Sisku, Splitu i Šibeniku .

U ovim gradovima, penzioneri, u zavisnosti od svojih mogućnosti, imaju pravo na određeni mesečni iznos koji mogu da potroše koristeći karticu u brojnim prodavnicama, apotekama, zdravstvenim i kulturnim centrima, privatnim i javnim ustanovama i drugde, ili je mogu koristiti za ostvarivanje popusta na brojne proizvode i usluge.

Susedna Srbija je još početkom 2024. godine uvela penzione kartice na koje imaju pravo svih 1,7 miliona penzionera, korisnika socijalne pomoći i dece sa invaliditetom.

Oni funkcionišu tako što za svakih potrošenih 500 dinara kod pružalaca usluga sa kojima je lokalni Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) zaključio ugovor, korisnicima se dodeljuje jedan bod, sve dok se ne dostigne iznos prosečne penzije. Na osnovu sakupljenih bodova, korisnici mogu ostvariti određene pogodnosti poput popusta, poklona ili nečeg drugog. Dodeljeni bodovi se ne mogu zameniti za novac, niti se mogu preneti na drugu osobu.

U fazi razvoja

Hrvatske socijalne karte, prema najavama ministra Ružića i njegovog ministarstva, trebalo bi da funkcionišu na sličan način.

- Ovo je model pretplaćene kartice, koja bi korisnicima socijalne pomoći olakšala pristup sredstvima, uz obezbeđivanje transparentnog korišćenja. Dugoročno gledano, kartica bi trebalo da pomogne korisnicima i da bolje planiraju svoje troškove. Cilj je da se porodicama olakša svakodnevni život, a istovremeno zaštite prava i interesi njihovih korisnika - saopštilo je Ministarstvo socijalnih pitanja i zdravlja .

Trenutno je ceo projekat u fazi razgovora, a ministar je otkrio da se pregovara sa jednom kompanijom za kartice i jednom IT kompanijom o implementaciji rešenja.

- Ja ih svaki put guram i kada mi daju rok trudim se da ga svaki put prepolovim. Biće potpuno funkcionalno najkasnije za osam meseci, a pre toga ćemo uradili pilot projekat za dva okruga i mislim da bi to bilo odlično - izjavio je ministar socijalnih pitanja.

„Mora postojati kontrola“

Iako nije poznato da li će kartice biti namenjene i penzionerima, kao u nekim gradovima i u Srbiji, jasno je da finansijska sredstva koja su na njima dostupna neće moći da se troše „na sve i svašta“ .

Resorno ministarstvo je saopštilo da će softversko rešenje omogućiti „praćenje troškova i ograničavanje kupovine određenih grupa proizvoda“. Ružić je bio mnogo jasniji po ovom pitanju.

- Zarad odgovornog upravljanja novcem, mora postojati kontrola. Kao ministar, neću dozvoliti da se novac troši na kockanje, drogu, alkohol i cigarete - poručio je hrvatski ministar Ružić.