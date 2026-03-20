- Ove godine smo nastavili trend povećanja, tako da ćemo preko 100.000 paketa podeliti, a ukoliko nam primanja i prihodi od doprinosa dozvole, ići ćemo na dopunu tih paketa u iznosu od 10 odsto - rekao je Ognjenović.

Dodao je da PIO Fond nastavlja razgovore sa penzionerima po Srbiji, kako bi saslušali penzionere i njihove potrebe.

- U planu nam je da u toku ove godine razgovaramo sa više od 20.000 penzionera i mislim da je to dovoljan broj penzionera da možemo da čujemo različita mišljenja, ali i da najavimo i nove projekte. Imali smo prošle nedelje odlične akcije sa penzionerima, gledaćemo da pomognemo najviše penzionerima sa primanjima do 40.000, 45.000 dinara, ali i da najavimo nova povećanja koja će i ove godine biti osetnija, jer upravo je to što naši penzioneri od nas traže - rekao je Ognjenović.

Dodao je da će Fond PIO nastojati da u narednom periodu predstavi penzionerima i nove planove.

- Izašla je konačna rang lista za rehabilitaciju u banjama. Preko 22.000 penzionera ćemo poslati i ove godine u banje i to su svi banjski kapaciteti. Znači, na nama je sada da radimo sa privatnim sektorom, da proširujemo državni sektor kako bi što više penzionera poslali u banje. Ove godine se prijavilo 68.000 penzionera koji su želeli na rehabilitaciju, tako da je to jedan od prioritetnih naših zadataka - zaključio je Ognjenović.