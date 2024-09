- Smanjenje premije rizika naše zemlje automatski bi značilo smanjenje premije rizika za sve ostale ekonomske učesnike. Drugim rečima, to bi omogućilo povoljnije uslove finansiranja kako za državu, tako i za domaća preduzeća i građane. Takođe, povećanje atraktivnosti naše zemlje za ulaganja što bi omogućilo dodatni priliv kapitala u Srbiju, povećanje obima investicija, uz proširenje baze investitora koji ulažu u našu zemlju, jer bismo na taj način privukli i one najkonzervativnije investitore, koji ulažu isključivo u zemlje investicionog ranga. Bolji uslovi finansiranja i povećanje investicija vodilo bi ubrzanju ekonomskog rasta, uz kreiranje novih radnih mesta i, kao rezultat, rast životnog standarda - ističu u NBS.

- To bi značilo da su investicione rejting kuće procenile da ulaganje u Srbiju postaje bezbednije sa ekonomskog i političkog aspekta i budućnosti razvoja ekonomije u Srbiji, a konrkenta posledica toga bi mogao da bude povećan priliv inostranog kapitala u Srbiju i smanjenje kamatnih stopa kod zaduživanja Srbije u inostranstvu. Sa unturašnjeg aspekta efekti su praktično isti. Domaći investitori bi konfornije donosili odluke u ulaganju u Srbiju, a povećanje rejtinga stimuliše one koji investiraju u inostranstvu na investicione aktivnosti u samoj zemlji. Kad govorimo o kamatama, to neće diretko uticanti na povećanje i smanjenje kamatnih stopa na našem tržištu, ali na međunarodnom kad uzimamo kredite, zavisno od nivoa rejtinga oni su jeftiniji ili skuplji. Ako se rejting povećava to znači smanjenje kamatnih stopa prilikom zaduženja - objašnjava Jorgić.