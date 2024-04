MINISTAR MALI OPTIMISTA NAKON SASTANKA SA 'S&P': Do kraja godine od ove agencije dobijamo investicioni rejting

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se u Vašingtonu sa predstavnicima rejting agencije 'S&P' nakon koga je izjavio da je optimističan u vezi sa očekivanjima da ćemo do kraja godine od ove agencije dobiti investicioni rejting.

- Kreditni rejting je kao krvna slika jednog organizma, a rejting agencija daje ocenu da li smo dovoljno zdravi da imamo investicioni rejting. Ako to uspemo da uradimo, a očekujemo njihov naredni izveštaj u oktobru ove godine, onda će to biti šlag na torti, nakon svih naših reformi i aktivnosti koje smo proteklih 12 godina već preduzimali kako bi naša ekonomija rasla, bila jaka i stabilna - rekao je Mali.

Kako je istakao, to je bio dobar i konstruktivan sastanak.

- Imali smo sastanak sa direktorom za celu Evropu. Pitao nas je o našoj ekonomiji, planovima, ali i regionalim izazovima poput odnosa Beograda i Prištine, situacije u BIH, svega onoga što utiče na kreditni rejting - istakao je potpredsednik Vlade.

foto: Ministrarstvo finansija

Ovo je, dodao je, za naše građane velika vest.

- Ako uspemo to da uradimo to znači jeftinije izvore finansiranja, za građane i preduzeća, samim tim više investicija, nove fabrike, radna mesta, veće plate za budžet Srbije, više novca i za veće penzije. Tako da, za nas, za naše javne finansije najveća i najvažnija borba je borba za investicioni rejting - podvukao je Mali.

Podsetio je i da sutra ima sastanak sa još jednom od najvećih rejting agencija na svetu, agencijom Moody's.

Podsećamo, agencija za ocenu kreditnog rejtinga 'S&P' poboljšala je 5. aprila ove godine Republici Srbiji izglede za povećanje kreditnog rejtinga sa stabilnih na pozitivne, uz potvrdu ocene kreditnog rejtinga BB+ što je indikacija da bi Srbija u narednih godinu dana mogla prvi put da dostigne investicioni rejting od strane jedne od najvećih rejting agencija na svetu.

U izveštaju Agencije se ističe da je, uprkos krizi i svim izazovima iz spoljnog okruženja, Srbija uspela da sačuva stabilnost ekonomije i poverenje investitora, da ostvari visok nivo stranih direktnih investicija i da sačuva radna mesta.

Ministar je na kraju sumirao utiske sa sastanaka koje je imao tokom dana istakavši da je MMF napravio dobru analizu svetske ekonomije.

foto: Ministrarstvo finansija

Po njemu, veoma ohrabrujuće je što srpska ekonomija raste brže od evropske i svetske ekonomije. Posebno je apostrofirao izjavu direktorke Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristaline Georgijeve o rastućem nivou državnog duga u pojedinim zemljama i naglasio je da Srbija nije među tim državama.

Direktorka MMF je istakla da je od 2019. godine ukupan svetski dug u odnosu na ukupan svetski BDP porastao sa 84 na 93 odsto.

- Dakle, javni dug u odnosu na BDP, kada je svet u pitanju, danas je na 93 odsto. Srpski javni dug u odnosu na BDP na današnji dan je 47,6 odsto. Dakle, skoro pa smo duplo bolji nego što je to prosek u svetu. Ti podaci sami sve pokazuju, to ne govori ni Aleksandar Vučić, ni Ana Brnabić, ni Siniša Mali. To kaže Međunarodni monetarni fond i brojke - rekao je ministar.

Sve to, istakao je, govori u prilog da smo vodili i vodimo odgovorno našu ekonomsku politiku uprkos ogromnim izdacima koje smo imali u prošlosti i koji su u vreme korone i energetske krize dostigli nekih devet milijardi evra.

- Uprkos svemu što radimo za našu privredu, ogromnim investicijama koje imamo u putnu i železničku infrastrukturu, zdravstvo, obrazovanje, uspeli smo da održimo javni drug pod kontrolom. Jedna mala i uspešna Srbija ima javni dug 47,6 odsto u odnosu na BDP, dok je javni dug u svetu na nivou od 93 odsto - ponovio je Mali.

Ministar je održao sastanak i sa potpredsednikom MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) Junaidom Kamal Ahmadom, sa kojim je, takođe, imao kvalitetne i konstruktivne razgovore.

MIGA je međunarodna finansijska institucija koja je deo Svetske banke. Glavni cilj MIGA je podsticanje privatnih ulaganja u zemlje u razvoju kako bi se podstakao privredni rast, stvaranje radnih mesta i smanjilo siromaštvo. MIGA pruža podršku različitim sektorima, uključujući infrastrukturu, energetiku, rudarstvo, industriju, bankarstvo i finansije.

Ministar je na kraju prvog dana radne posete Vašingtonu imao i sastanak sa delegacijom Libije i ministrom finansija te zemlje Kaled Al Mabruk Abdulahom.

(Kurir.rs)