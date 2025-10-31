Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih lanaca brze hrane na svetu, uskoro otvara svoja vrata u Ušće Shopping Centru, na trećem spratu novog Food Courta.

Ovo otvaranje predstavlja značajan trenutak za tržište Srbije i označava dolazak brenda koji je redefinisao koncept brze hrane kroz spoj autentičnih ukusa, modernog ambijenta i inovativnog pristupa ishrani.

Kompanija se širi na području Balkana Foto: Shutterstock

Nakon uspešnih otvaranja u Bosni i Hercegovini, kompanija Tastra Bell, nosilac franšize za region, nastavlja sa širenjem Taco Bell brenda na novo tržište, donoseći jedinstveno iskustvo koje kombinuje meksičku inspiraciju i američki duh. Dolazak u Srbiju deo je šire regionalne ekspanzije, čiji je cilj da približi svetske gastronomske trendove domaćem tržištu i stvori novu destinaciju za sve ljubitelje ukusne, zdravije i moderne hrane.

Brend koji je promenio način na koji doživljavamo brzu hranu

Osnovan 1962. godine u Kaliforniji, Taco Bell danas posluje sa više od 8.000 restorana u preko 30 zemalja sveta. Brend je poznat po hrabroj kombinaciji ukusa, prepoznatljivom identitetu i inovativnim proizvodima koji ga izdvajaju od klasičnih fast food koncepata.

Otvoren je još 1962. godine Foto: Shutterstock

U ponudi se nalaze brojni omiljeni proizvodi – od tacosa, burritosa i nachosa, do quesadilla i drugih jela koja se neprestano razvijaju kako bi pratila želje savremenih potrošača.

Jedna od ključnih vrednosti Taco Bell-a jeste personalizacija obroka – gosti mogu da prilagode svoje jelo izborom proteina, dodataka i soseva, kreirajući kombinacije koje najbolje odgovaraju njihovom ukusu.

Osim standardnog menija, posebno mesto zauzimaju vegetarijanske opcije, čime brend odgovara na rastuću potrebu potrošača za zdravijim i raznovrsnijim obrocima.

Novo mesto za urbani duh Beograda

Dolazak Taco Bell-a u Beograd predstavlja više od samog otvaranja novog restorana – to je uvođenje potpuno novog doživljaja brze hrane.

Doneće potpuno nov ukus na tržište Srbije Foto: Shutterstock

Beograd, kao savremeni i dinamični grad, prirodno je okruženje za brend koji spaja energiju mladih, kreativnost i urbani način života.

Regionalni lider u modernoj brzoj hrani

„Otvaranje Taco Bell-a u Beogradu za nas predstavlja važan strateški korak i potvrdu naše vizije da brend razvijamo u pravcu regionalnog lidera u segmentu moderne brze hrane. Verujemo da će Taco Bell brzo osvojiti srca potrošača u Srbiji – prepoznatljivim ukusima, kvalitetom, brzinom usluge i atmosferom koja podstiče druženje i pozitivnu energiju“, ističu iz kompanije Tastra Bell.