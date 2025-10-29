Slušaj vest

U toku jučerašnjeg dana pojavila se vest u domaćim medijima da je iz prodaje u Hrvatskoj povučen popularni začin u kome je otkrivena opasna bakterija salmonela.

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače o povlačenju proizvoda Ali Baba i kurkume u prahu, zbog moguće kontraminacije bakterijom salmonela.

Oglasio se državni inspektorat

Državni isnspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače o povlačenju proizvoda Alibaba kurkuma u prahu od 100 i 400 grama.

"Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, navode iz DIRH-a", stoji u saopštenju.

Salmonela opasna bakterija

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije oglasio se i pedijatar dr Saša Milićević, koji je objasnio šta se dešava kada salmonela uđe u industrijski proizvod.

- Salmonela može da napravi veliki problem. Naš imunološki sistem shvata tu bakteriju kao stranu supstancu, pa nastaje niz problema. Manifestuju se u vidu dijareje, mučnine, bolova u stomaku, nekada temperatura, a nekada se desi da osoba ima salmonelu ali nema tegobe. Takve osobe su najopasnije jer mogu da budu distributeri koji zaraze druge osobe - kaže Milićević.

Dr Milićević ističe da salmonela može biti i asimptomatska, kao i da je važno javiti se lekaru kad god osetimo simpotme zaraze salmonelom.

