Hitno povučen popularni začin zbog salmonele! Proizvod kontaminiran opasnom bakterijom: Oglasio se i naš poznati lekar
U toku jučerašnjeg dana pojavila se vest u domaćim medijima da je iz prodaje u Hrvatskoj povučen popularni začin u kome je otkrivena opasna bakterija salmonela.
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače o povlačenju proizvoda Ali Baba i kurkume u prahu, zbog moguće kontraminacije bakterijom salmonela.
Oglasio se državni inspektorat
Državni isnspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače o povlačenju proizvoda Alibaba kurkuma u prahu od 100 i 400 grama.
"Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, navode iz DIRH-a", stoji u saopštenju.
Salmonela opasna bakterija
Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije oglasio se i pedijatar dr Saša Milićević, koji je objasnio šta se dešava kada salmonela uđe u industrijski proizvod.
- Salmonela može da napravi veliki problem. Naš imunološki sistem shvata tu bakteriju kao stranu supstancu, pa nastaje niz problema. Manifestuju se u vidu dijareje, mučnine, bolova u stomaku, nekada temperatura, a nekada se desi da osoba ima salmonelu ali nema tegobe. Takve osobe su najopasnije jer mogu da budu distributeri koji zaraze druge osobe - kaže Milićević.
Dr Milićević ističe da salmonela može biti i asimptomatska, kao i da je važno javiti se lekaru kad god osetimo simpotme zaraze salmonelom.
