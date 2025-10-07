Slušaj vest

Prvi teretni vozovi krenuli su na brzoj pruzi Beograd Centar – Subotica, u skladu sa zahtevima i potrebama privrede za prevozom robe železnicom na ovom pravcu, saopštila je Infrastruktura železnice Srbije.

Putnički vozovi za brzine od 200 kilometara na čas čekaju sutra 12 časova, kada će krenuti da redovno saobraćaju između Beograda i Subotice, teretni železnički saobraćaj na ovoj deonici se već odvija.

"Brza pruga Beograd Centar – Subotica, uz primenu savremenih tehnologija, vrhunska znanja i najmoderniju opremu bezbednost teretnog železničkog saobraćaja diže na najviši nivo. Brz, pouzdan i bezbedan transport srpskih proizvoda brzom prugom doprinosi jačanju i većoj konkurentnosti domaće privrede i industrije. Istovremeno, zahvaljujući izgradnji brze pruge Beograd Centar – Subotica", navodi se u saopštenju.

Uspostavljanje teretnog železničkog saobraćaja na brzoj pruzi omogućiće da Srbija postane najbrži i najznačajniji tranzitni železnički pravac u ovom delu Evrope.

"Izgradnja brzih pruga i modernizacija železnice za investitore su po pravilu garancija da je država u kojoj žele da ulože novac jaka, stabilna i finansijski moćna, jer je reč o izuzetno velikim i skupim infrastrukturnim projektima. I najzad, železnica sa svojim brojnim ekološkim komparativnim prednostima, posebno kada je reč o teretnom železničkom saobraćaju, bilo da je reč o manjim troškovima transporta ili smanjenom zagađenju životne sredine", dodaje se u saopštenju.